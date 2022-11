Amici 22: Ludovica bassa in classifica, eliminata?/ “Sentirsi belle é difficile..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Ludovica Marchese vive una crisi personale e artistica

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 8 novembre 2022 su Canale 5, che vede tra le novità Ludovica Marchese vivere una situazione di crisi, che potrebbe preludere ad un’uscita di scena della ballerina. In preda allo sconforto, Ludovica Marchese si sfoga in confidenza con i compagni di classe, apparendo visibilmente incerta di meritare il banco di studio nel ballo ad Amici 22, rispetto alle posizioni basse occupate nel corso delle ultime settimane del talent, in particolare la nuova classifica concernente la rinnovata gara di ballo della scorsa puntata domenicale.

“Ballare sui tacchi per me significa sentirsi belle e già solo metterli e pensare di avere quella consapevolezza che io non ho é difficile”, ammette Ludovica Marchese in uno sfogo in confidenza con i compagni di studio, palesandosi quindi in crisi rispetto alla coreografia sui tacchi eseguita alla nuova puntata domenicale, diventata oggetto di critiche. Insomma, la scelta di sottoporsi alla prova di sensualità, da parte della ballerina, si sarebbe rivelata un autogoal. “Non so da dove partire”, aggiunge del tutto delusa Ludovica Marchese. Ma la ballerina di hip hop viene poi confortata dai compagni di studio, Megan Ria e Samuel Antonelli, che la spronano a vedere i risultati positivi del suo percorso ad Amici 22 oltre a quelli negativi. E anche il mentore Emanuel Lo ha voce in capitolo.

Ludovica Marchese rischia l’eliminazione ad Amici 2022?

Al confronto con la ballerina Ludovica Marchese, rispetto alla crisi della ballerina che potrebbe preludere all’eliminazione della ballerina ad Amici 22, Emanuel Lo esorta la giovane a considerare le critiche come un suggerimento e uno sprono per una crescita artistica e non come una circostanza di rischio: “Devi essere sincera con te stessa e prenderti le responsabilità e metterti al centro, Ludo pensa bene a quello che dico. Questo é ancora niente”. Nella puntata domenicale, tra le critiche, Alessandra Celentano ha contestato a Ludovica Marchese di non trovarla giusta nella coreografia voluta dalla giovane sui tacchi e alla prova di sensualità quindi per la maestra la hip hop sarebbe bocciata.

Ludovica dopo la puntata di domenica reagisce così… #Amici22 pic.twitter.com/jL5kx7SBd6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 8, 2022

E una domanda sorge ora spontanea: che Ludovica possa scoprirsi eliminata ad Amici 22? Staremo a vedere cosa accadrà.











