Amici 22: Ludovica eliminata, prima del serale/ Sfogo in lacrime: “Aiutatevi..”

Mentre avanza la corsa verso la finale di Amici 22 di Maria De Filippi, Ludovica Grimaldi registra un’uscita di scena dal talent al cardiopalmo, intensa, perché ricca di emozioni. Sono, infatti, immagini commoventi quelle che si registrano nel daytime datato 12 dicembre 2022 di Amici 22, per i telespettatori attivi nel web. Ludovica fa i bagagli, dopo aver ricevuto la comunicazione di eliminazione immediata stabilita dal suo stesso insegnante di danza Emanuel Lo, che non la ritiene pronta per la fase serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. E, in un ultimo saluto destinato alla classe degli allievi concorrenti di Amici 22, tra le lacrime l’eliminata commuove , così, il web: “Aiutatevi tra di voi, questa é la cosa più importante che io abbia imparato nella vita”. Il gruppo non lesina pianti commossi per l’eliminata, a cui i concorrenti superstiti sono legati in modo compatto. E in un messaggio di ringraziamenti, il ballerino latinista Mattia Zenzola si dichiara portavoce della gratitudine del gruppo nutrita verso Ludovica Grimaldi: “Grazie, perché sei stata di aiuto a tutti noi, qui dentro, e penso possano confermarlo tutti”.

Gli ultimi saluti della classe a Ludovica Grimaldi emozionano il popolo del web

Particolarmente struggente, come fanno notare i commenti social rispetto all’addio di Ludovica ad Amici 22, é poi l’ultimo saluto che nella classe si registra tra Rita Danza e l’eliminata: “Va via la mia compagna di stanza…”. Emozionante per gli internauti é poi anche il saluto che rivolge all’eliminata, Samuele: “Ci vediamo fuori, vita”.

Nel frattempo, inoltre, a rischiare l’eliminazione dal talent é, per la quota canto, Niveo, il quale é risultato ultimo nella classifica generale dei cantanti allievi del talent show. E, restando in tema Amici, fa discutere, intanto, nel web la promozione di LDA al Festival di Sanremo 2023, con il 19enne che in queste ore replica alle accuse dei detrattori…

Nella puntata di ieri Ludovica è stata eliminata e per lei è arrivato il momento di salutare i compagni… #Amici22 pic.twitter.com/MPMz6sZRu4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2022

