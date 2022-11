Amici 22, Ludovica in crisi per l’affondo di Garrison/ Emanuel Lo corre ai ripari e..

Amici 22 di Maria De Filippi, Ludovica Marchese riceve la dura critica di Garrison Rochelle

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi con il daytime pomeridiano datato 4 novembre 2022 su Canale 5 che, tra le novità, vede Ludovica Marchese vivere una fase di crisi. La situazione di down nel ballo sopraggiunge per una critica che Ludovica ha ricevuto da parte dell’ex insegnante di ballo al talent, Garrison Rochelle, a margine della performance eseguita al termine della consuetudinaria gara di ballo nella puntata domenicale. Frangente in cui Garrison Rochelle ha contestato a Ludovica Marchese di avere un movimento poco ampio nei “suoi pantaloni larghi” di ballerina da categoria hip hop. Una critica, quella sulla ampiezza del movimento, nel ballo, che fa soffrire Ludovica. Questo, in primis, perché le era stato richiesto dal suo stesso insegnante Emanuel Lo di essere minimalista nei movimenti, per la coreografia domenicale assegnatale. E chiamata al confronto con il mentore sulla critica che le sta troppo stressa, Ludovica Marchese con Emanuel Lo giunge ad una conclusione: i due intendono fare in modo che la ballerina sia messa in condizioni di essere libera di esprimersi come meglio crede nella danza, ad Amici 22.

Amici 22, Emanuel Lo accontenta Ludovica Marchese: la svolta

“Sono consapevole del fatto di non essere stata perfetta in puntata- esordisce Ludovica Marchese al confronto con Emanuel Lo, con l’insegnante che di tutta risposta la rincuora rispetto alle sue paure di non essere all’altezza di intrattenere sul palco: “Tu devi partire che devi piacere ma tu devi partire che devi essere Ludovica, per quanto difficile. Ma devi imparare a staccare la spina. La parte emotiva deve essere una cosa che ti aiuta e non che ti va contro”. Ma non é tutto. Emanuel Lo intende accontentare Ludovica rispetto alla scelta di ballare con i tacchi, sul palco. “Sono felice di vederti in questo modo” fa sapere Emanuel Lo alla sua allieva protetta di hip hop, nel mezzo delle prove che lei sostiene per la puntata domenicale di Amici 2022.

