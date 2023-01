Amici 22, Maddalena entra in crisi ma i compagni la ignorano/ Web si infuria

Amici 22, Maddalena crolla ma i colleghi la ignorano: cosa è successo

Il comportamento degli allievi di Amici 22 è ancora una volta sotto accusa. Dopo quanto accaduto a Capodanno, all’interno della scuola si sono create due fazioni tra gli studenti: gli “innocenti” e i “colpevoli”. A risentire di tale competizione è soprattutto la ballerina Maddalena che è stata isolata da tutti.

Amici 22, gara cover: Wax ultimo, eliminato?/Anna Pettinelli lo stronca: "Scialbetta"

Dopo il confronto con Emanuel Lo, Maddalena ha avuto un crollo per paura di essere eliminata. Ciò che è saltato all’occhio, però, è che quasi nessuno dei suoi compagni è andato a consolare la ballerina, visibilmente provata. L’unico a interessarsi a lei è stato il cantante Piccolo G intervenuto per commentare l’indifferenza degli altri: “Qua ognuno pensa a se stesso, si vive molto la competizione e riguardo Maddalena vige la stessa legge. Dopo, dei rapporti d’amicizia veri esistono, ma esiste anche molta finzione, tanti abbracci, baci, voler bene”. La sofferenza di Maddalena e la mancanza di empatia nei suoi confronti ha fatto infuriare il web: “Maddalena li distrutta e nessuno se la ca*a di pezza, eh ma il problema erano Tommy e Waxiello quei criminali che portavano il terrore” scrive un utente. Molti altri commenti negativi sono stati mossi all’indifferenza degli allievi di Amici 22.

Amici 22, Cricca e Isobel sono una coppia?/ I dettagli che insinuano il dubbio

Amici 22, Maddalena e il confronto con Emanuel Lo

Emanuel Lo ha convocato la sua allieva Maddalena per aver un confronto con lei, dopo gli spiacevoli fatti di Capodanno. La ballerina ha notato il distacco e la freddezza dell’insegnate di Amici 22: “Ho sentito delle sensazioni strane in puntata, di solito quando finisco di ballare mi dici come è andata, ci guardiamo, anche mentre ballo. Ho sentito che non c’era più questa cosa. So che è dovuto a quello che è successo, ma mi fa stare male”.

Emanuel Lo ha poi spiegato il suo punto di vista all’allieva: “Non ci siamo guardati questa volta, lo sai, ci scambiamo gli sguardi, lo faccio con te, lo faccio con Samu. Questa volta l’ho fatto di proposito. Per me era un’ulteriore prova, volevo capite tu quanta sicurezza e quanta forza avevi. Al di là del mio sguardo. Quindi ho deciso di non guardarti. E questa è una cosa che ci può far riflettere, capire quanto tu possa essere fragile. Ma quella fragilità non è una debolezza, è un punto di forza, se usata bene”.

Amici 22: Paky e Angelina Mango, una nuova coppia?/ "La mia fobia é perdere..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA