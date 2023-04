Amici 2023 sfida sexy, Maddalena Svevi batte Isobel Fetiye Kinnear per le curve?/ L’accusa choc

Amici 22, Maddalena Svevi sfida Isobel Fetiye Kinnear alla terza manche del sesto serale: le anticipazioni

Maddalena Svevi é la favorita al confronto nel ballo con Isobel Fetiye Kinnear, per la sola evidenza fisica delle curve perfette, ad Amici 22 (Amici 2023)?

É l’interrogativo che nasce spontaneo, alla presa visione dello spoiler TV relativo alla esto serale di Amici 22, previsto per il 22 aprile 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Secondo le anticipazioni della puntata registrata, fornite online da Amici news e Superguida TV, nel mezzo della sfida a tre manche di gara tra le tre squadre di talenti competitor, la maestra Alessandra Celentano muove una dura accusa contro i giudici adibiti alle votazioni del serale, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

Alessandra Celentano muove un’accusa choc a Maddalena Svevi di Amici 2023

L’accusa avversa ai giudici si registra alla terza tra le tre manche di sfida previste e menziona Maddalena Svevi. Questo, rispetto al nuovo guanto di sfida che vede l’allieva di Emanuel Lo schierata contro la ballerina rivale Isobel Fetiye Kinnear e su richiesta della maestra di quest’ultima, Alessandra Celentano. “Prima prova: guanto di sfida sexy Maddalena contro Isobel, vince Maddalena- si apprende dai curiosi spoiler dell’accusa choc-. Alessandra Celentano ha detto che i giudici hanno preferito Maddalena per le curve, perché queste la aiutano molto ad essere sensuale”.

Insomma, a detta della Celentano se Maddalena ha un margine di speranza di poter battere la pupilla australiana lo si dovrebbe solo al suo essere “curvy dancer”, ossia una ballerina dalle curve giunoniche che donerebbero all’allieva di Emanuel Lo una spiccata sensualità nel ballo, come tratto distintivo. La reaction all’accusa non troppo velata? “Per i giudici anche Isobel ha delle belle curve. Giofré sottolinea di averla apprezzata per la pulizia e la precisione. Maddalena per gli sguardi”, si rileva tra gli spoiler del sesto serale di Amici 2023.

