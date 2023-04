Amici 22, Maddalena Svevi dichiara guerra a Isobel Fetiye Kinnear/Il gesto che divide

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi dichiara guerra a Isobel Fetiye Kinnear: le parole che insinuano il dubbio

Maddalena Svevi dichiara guerra aperta a Isobel Fetiye Kinnear, in vista del quarto serale di Amici 22 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando a quanto segnalano i telespettatori attivi nel web, in una accesa polemica social, che si solleva rispetto a quanto emerge al rinnovato daytime di Amici datato 7 aprile 2023. Il motivo delle contestazioni in corso, a carico di Maddalena Svevi? Una frecciatina non troppo velata che l’allieva di Emanuel Lo riserva alla pupilla di Alessandra Celentano e che l’occhio pubblico vedrebbe come una dichiarazione di guerra aperta dall’italiana all’australiana, ma non solo. Perché a detta dei detrattori, tra le segnalazioni web dell’occhio pubblico, Maddalena soffrirebbe il peso della competizione con Isobel, temendo la manifesta superiorità nel ballo dell’australiana tanto da arrivare a sferrarle un attacco gratuito nel momento in cui la straniera é entusiasta e incredula in reazione agli elogi della critica della stampa, che la consacrano come papabile vincitrice di Amici 22. Il riferimento web é alla stoccata segnalata in massa dagli internauti, che Maddalena lancia a Isobel quando -nella fascia TV daytime che precede il quarto serale di Amici 22- la straniera palesa che non si sarebbe mai aspettata un riscontro eccellente come quello delle pagelle della critica nostrana che la ergono come la promessa della danza scoperta al talent di Maria De Filippi.

Maddalena Svevi affonda Isobel Fetiye Kinnear: l’accusa velata é virale e divide il web, su Amici 22

“Voto 10, chi scrive non é esperto di ballo e la bella australiana sembra già una dei professionisti”, si legge tra le innumerevoli parole d’elogio spese da celebri testate made in Italy del calibro di Il giornale, All music Italia e il Quotidiano nazionale. “Non mi aspettavo questo… perché quando mi guardo in TV non mi sento tanto contenta…-fa quindi sapere visibilmente eccitata Isobel, palesandosi al contempo del tutto spiazzata per i complimenti, a fronte dell’inconsapevolezza del suo manifesto talento artistico di ballerina modern-, non mi aspettavo questo veramente”. Parole a cui, poi, Maddalena Svevi replica in quella che il web segnala come la dichiarazione di guerra dell’italiana all’australiana, in una presunta accusa di finzione inscenata ad arte al talent show: “Pensa se fosse contenta…”.

Insomma, Maddalena stenterebbe a credere che Isobel sia insicura delle sue performance, all’ascolto della reazione di incredulità ai complimenti della critica. Una battuta che i detrattori della Svevi evidenziano e tacciano come intrisa di invidia e cattiveria gratuita che la allieva di Emanuel coverebbe verso Isobel. Ma sarà proprio così? “L’invidia di Maddalena la percepisco fino a qui”, si legge tra i commenti social più detrattori, e ancora “Maddalena quanta invidia”, “Maddalena anche meno”. D’altro canto, però, ci sono anche i fan della Svevi che fanno sentire il coro unanime che accusa Isobel di condurre una strategia TV improntata sulla falsa modestia a fin visibilità e consensi, per la vittoria del talent show made in Italy.

