Amici 22, Maddalena Svevi e Aaron Cenere eliminati in semifinale/ Le reazioni

Amici 22, Aaron e Maddalena sono fuori dalla finale

Maddalena Svevi e Aaron Cenere sono gli eliminati all’ottavo serale e molto sentite possono dirsi le reaction a caldo dei mancati finalisti alla semifinale di Amici 22. Se Maddalena si palesa spiazzata all’idea di non qualificarsi come finalista ad un passo dalla finale e non riesce a contenere la commozione svelando il lato fragile e più recondito di sé, dal suo canto il cantautore ammette di essersi sentito a rischio, per poi confidare di sentirsi un “vincitore mancato”.

Maria De Filippi star a Uomini e Donne/ Discorso da Oscar a Carlo: reazione di Nicole

“Accade perché alla finale ci sono 4 posti, solo ed esclusivamente per quello”, dichiara la conduttrice Maria De Filippi nella comunicazione dell’eliminazione di Maddalena Svevi, stabilita dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi alla semifinale di Amici 22. Il tentativo di tenere a freno l’incontenibile pianto di Maddalena é vano: “Davvero sono stati gli otto mesi piu belli della mia vita -fa sapere l’allieva di Emanuel lo uscente alla semifinale di Amici 22-, un’occasione unica…voglio ringraziare i professionisti, il mio professore a altre trecentomila persone potrei ringraziare”. A rincuorarla é, poi, il mentore Lo, che entusiasta della performance della Svevi prevede che la giovane sia destinata a continuare a ballare, in una carriera brillante. La giovane, a dispetto del verdetto dei giudici, può dirsi sottovalutata relativamente alla competizione nel circuito ballo, della semifinale, dove con un’emozionante pas de deux di modern sulle note di Un briciolo di allegria di Blanco & Mina registra non solo il suo best Moment tra gli highlights, ma anche la sua liberazione artistica intesa come espressione massima della sua anima ballerina.

Maria De Filippi, quanto vale società Fascino/ 75,3 milioni di ricavi, 12 mln utili

Aaron Cenere, finito al ballottaggio finale a rischio eliminazione certa, schierato contro Wax, si mostra invece più consapevole della possibilità di dover uscire dal talent show ad un passo dalla finale.

Aaron Cenere e il retroscena dell’eliminazione, dopo l’uscita di scena di Maddalena Svevi: le reaction

“Sapevo che andava a finire cosí, Waxiello -dichiara il biondo al cantautore dai capelli rossi, negli istanti che precedono la comunicazione del verdetto dei giudici-, vinci tu”. Poco prima di svelare l’eliminato, decretando Wax come il quarto finalista dopo la prima Isobel Fetiye Kinnear, il secondo Mattia Zenzola e la terza Angelina Mango, la conduttrice esorta Wax e Aaron a valutare il verdetto come un punto di partenza dal momento che in semifinale, per entrambi, avviene il lancio dei rispettivi primi dischi di debutto nell’industria musicale. “Non me lo aspettavo”, dichiara quindi Wax quando é decretato finalista e Aaron Cenere poi, da eliminato, fa sapere: ” io pensavo a questa situazione, ma io ho vinto come persona e dell’ultima esibizione sono contentissimo…é il momento giusto per andare via”.

Amici 22, Cricca positivo al Coronavirus?/ La verità dell'eliminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA