Amici 22, Maddalena Svevi e Aaron Cenere fuori dalla finale/ Il premio agli eliminati

Amici 22: Maddalena e Aaron ricevono il premio Marlú

Maddalena Svevi e Aaron Cenere sono gli eliminati ad un passo dalla finale di Amici 22, ma intanto si rivelano i “recipient” dei nuovi premi di merito al talento, conferiti al talent show di Maria De Filippi. Ebbene sí, per la gioia dei rispettivi fandom della ballerina e il cantante uscenti dal talent che ha reso i due giovani dei volti noti all’occhio pubblico, Maddalena e Aaron ricevono il premio erogato da Marlú, il brand che collabora per la produzione del talent show, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Amici di Maria De Filippi. Il riconoscimento di merito al talento, al grido di “Keep dreaming con Marlú”, vuole essere un invito ad investire sul proprio talento nel post-talent show, destinato ai talenti uscenti di Amici. Il premio Marlú é del valore di 7mila euro e al termine della semifinale di Amici, in onda il 6 maggio 2023, viene conferito ai due ultimi eliminati Maddalena Svevi e Aaron Cenere, che ormai fuori dalla competizione dei talenti svelano la destinazione della somma di denaro ricevuta.

Autori di Amici choc/ "Collaborare con Maria De Filippi? E' una sfida perchè..."

Maddalena e Aaron rompono il silenzio dopo l’eliminazione

“Ciao ragazzi, visto che ho festeggiato i diciott’anni ad Amici prenderò una patente e un pezzetto di automobile – fa sapere dal suo canto Aaron Cenere, in un video registrato sul profilo Instagram di Marlú -ringrazio Marlú per questo premio”. La parola passa, poi, a Maddalena Svevi: ” Ciao a tutti..ringrazio Marlú…ho cosi la possibilità di viaggiare per andare a studiare all’estero e perfezionarmi, sono felicissima”.

Amici 22, Isobel vince il premio Tim in finale?/ É guerra con Mattia Zenzola...

E la premiazione a beneficio di Aaron e Maddalena, intanto, rende felici i rispettivi fandom dei due semifinalisti, eliminati ad un passo dalla finale del talent show. C’é chi, tra i telespettatori del talent attivi online, contesta che la finale di Amici non sia in un assetto di sei finalisti, con Aaron e Maddalena in aggiunta ai quattro finalisti ufficiali Isobel Fetiye Kinnear, Mattia Zenzola, Angelina Mango e Wax.

LEGGI ANCHE:

LDA é ancora disco d'oro dopo Sanremo 2023/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA