Amici 22, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola: amicizia dopo l’amore?/Il gesto di Natale

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si riavvicinano?

Nelle ore segnate dalle festività tra l’avvento di Natale 2022 e l’Epifania 2023, ad Amici 22 di Maria De Filippi, si registra un riavvicinamento tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. I due ballerini modern, rispettivamente allievo di Raimondo Todaro e allieva di Emanuel Lo, nella scuola dei talenti di Canale 5, registrano un momento intimista pacifico, dopo la brusca rottura che li ha visti chiudere in definitiva la loro lovestory avviata tra i banchi di Amici 22. É stata la ballerina a chiudere i rapporti con Mattia, quando in un confronto cercato e avuto con lui lei si é detta intenta a dare priorità al suo percorso di studio intrapreso al talent di Canale 5. Dunque le speranze maturate dai fan dei due giovani, di vedere quest’ultimi legati in una coppia in futuro, non avrebbero tutte ragioni nello spegnersi del tutto. Perché Maddalena potrebbe darsi una seconda chance con Mattia, in amore, in futuro, anche a talent ultimato. Intanto, nel mezzo della condivisione dei regali, ad Amici 22, Maddalena e Mattia si scambiano dei doni in segno di pace, quasi come a volersi dire “amici” ad Amici 22. Mattia porge a Maddalena delle ciabatte in dono e lei gli regala una lozione d’olio per il corpo. Che sia pace fatta tra i due ex? Chissà. Nel frattempo, Maddalena non risparmia un regalo neanche al compagno di studio avverso Gianmarco Petrelli.

Amici 22, Serena Carella ospite speciale/ É polemica: "Ha ragione Celentano"

Maddalena destina un regalo anche a Gianmarco…

Quest’ultimo l’ha attaccata tacciandola di aver usato Mattia Zenzola per aumentare i follower sui social, servendosi quindi dei sentimenti dichiarati dal biondo latinista nei riguardi di lei. E di tutta risposta la ballerina ora regala all’allievo di Alessandra Celentano, ad Amici 22, un bigliettino dal messaggio sibillino “10mila followers”. Un augurio di buon Natale che suona come una provocazione più che come un messaggio paciere. La competizione si fa sempre più accesa tra i concorrenti di Amici 22, intanto, anche perché tre aspiranti nuove allieve al talent di Canale 5 potrebbero sostituirsi alcuni concorrenti in corsa al talent, entro la fine di gennaio 2023. Si tratta delle ballerine Aurora e Vanessa e la cantante Valeria.

Amici 2022, Maddalena sotto accusa per l'addio a Mattia/ Gianmarco: "Lo usava per..."

Avete visto cosa è successo nella puntata di oggi di #Amici22? Lo scambio dei regali in casetta, l’incontro di Dardust con i cantanti e… Guardate QUI 👇 https://t.co/tXI7N3WqWp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 23, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Megan e Mattia: Todaro li convoca, eliminati?/ La richiesta dell'allieva

© RIPRODUZIONE RISERVATA