Amici 22, Maddalena Svevi e Ramon Agnelli assenti in puntata/ Fuori dal serale?

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Ramon Agnelli si assentano dallo studio della nuova puntata: che succede?

Mentre l’occhio pubblico attende impaziente il ritorno TV di Amici 22, Maddalena Svevi e Ramon Agnelli risultano assenti alla nuova puntata del talent show. La grande assenza si registra in occasione dell’ultima puntata registrata per la messa in onda del 26 febbraio 2023. Un appuntamento TV slittato a data da destinarsi, nel lutto per la morte di Maurizio Costanzo, il compianto consorte della conduttrice del talent, Maria De Filippi. La regina di ascolti TV di Canale 5 é in questi giorni estromessa dai palinsesti TV Mediaset, nel lutto che la travolge in seguito alla morte dello storico consorte, il quale é venuto a mancare all’età di 84 anni il 24 febbraio 2023 e che tra i grandi meriti vanta il talk show più longevo nella storia della TV made in Italy, il Maurizio Costanzo Show. Ma forse spinta anche dall’essere stacanovista e la costanza unita all’estrema professionalità e dedizione al lavoro, anche nell’intrattenimento, di Costanzo, Maria De Filippi torna in onda in TV a partire dal 6 marzo 2023. Intanto, della nuova puntata di Amici 22 fanno rumore le assenze in studio di ben due concorrenti ballerini promossi all’attesa fase serale del talent. Stiamo parlando di Maddalena Svevi e Ramon Agnelli. La prima é una ballerina allieva del neo insegnante di ballo Emanuel Lo e il secondo é il pupillo della veterana tra gli insegnanti di ballo, Alessandra Celentano, ad Amici 22.

Amici 22 e Uomini e donne, quando tornano in televisione?/La data della nuova puntata

L’ipotesi funesta del web su Amici 22

Ma per quale motivo i due seralisti si siano assentati dallo studio TV di Amici 22 resta un arcano da svelare. Così come si apprende dagli spoiler TV, ripresi da Superguida TV e Amici news: “Assenti Maddalena e Ramon che hanno già la maglia dorata. Non si conosce il motivo dell’assenza dalla puntata”. E, intanto, il web si chiede se i due ballerini possano rivelarsi tra i nuovi eliminati di Amici, in particolare nell’ipotesi di un ritiro volontario dal talent show.

LEGGI ANCHE:

Amici 22 e Uomini e donne, perché non vanno in onda il 28 febbraio?/ Web teme lo stopMaria De Filippi: i selfie alla camera ardente dividono/ Interviene Sabrina Ferilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA