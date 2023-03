Amici 22, Maddalena Svevi e Samuele Segreto sono fidanzati?/ Spunta un particolare

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Samuele Segreto nascondono un amore? Esplode il gossip…

Si accende il gossip su una presunta lovestory top secret, targata Amici 22, e con protagonisti Maddalena Svevi e Samuele Segreto. Che la ballerina bionda abbia scordato Mattia Zenzola, l’altro ballerino in corsa per il montepremi finale ad Amici 22, per Segreto? É l’interrogativo che si solleva spontaneo, dal momento che le ultime anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale del talent, prevedono delle curiose indiscrezioni sul conto della possibile coppia di ballerini “segreta”.”Samu e Maddalena sono apparsi molto vicini e complici in puntata”-si apprende in particolare, rispetto alla nuova puntata registrata di Amici 22, la cui messa in onda é prevista per il 12 marzo 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity-.

Ma non é tutto. Perché, rispetto alla nuova puntata attesa dai telespettatori, poi, si apprendono anche delle ulteriori chicche di gossip. E queste avvalorerebbero il sospetto dell’occhio pubblico, che sia in corso un flirt tra i banchi della scuola più amata dagli italiani, ancor prima del via al serale di Amici 22 : “Maddalena avendo ottenuto per prima la maglia, ha confortato Samu fino alla fine tenendogli la mano e incoraggiandolo”. Insomma, la complicità tra i due giovani e sospetti piccioncini sembra farsi sempre più marcata, a testimonianza che la complicità tra Maddy e Samu sia ormai alle stelle.

In occasione della nuova nonché ultima puntata del pre-serale del talent di Maria De Filippi, sono stati decretati i 15 concorrenti ufficiali confermati all’attesa fase TV di Amici 22 e i due eliminati prima dell’ambito slot TV, Niveo e Benedetta Vari.

Si infiamma il triangolo di Amici 22 e…

Tra i concorrenti seralisti, si sono confermati anche i presunti piccioncini segreti Maddalena Svevi e Samuele Segreto. Che tra i due giovani beniamini di schiere di fan, possa presto ufficializzarsi una nuova lovestory TV, magari nel mezzo delle sfide di ballo e canto previste al serale? Nel frattempo, ancor prima del via al serale di Amici 22, l’ultimo ex di Maddy, Mattia Zenzola, “si consola” con la vittoria della gara TIM: la community del noto brand di servizio telefonico non smette di supportare il latinista, che al momento é indicato come il favorito nei sondaggi aperti al pubblico, tra i candidati concorrenti alla vittoria finale di Amici 22. Ma cosa ne penserà Mattia della vicinanza di Maddalena Svevi a Samuele Segreto?

