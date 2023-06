Amici 22, Maddalena Svevi: il video sexy é virale/ Balla La Tortura di Shakira: web diviso

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi indossa le vesti di Shakira: le reaction

Maddalena Svevi potrebbe rivelarsi una latin popstar, o almeno questa é l’ipotesi generale che si solleva alla visione di un video che é ora virale nel web. Eliminata alla semifinale di Amici 22, il talent show dei talenti ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi, Maddalena Svevi si esibisce in un video che la immortala come la nuova Shakira sulle note de “La tortura”, una delle hits indimenticabili nel repertorio della celebre star musicale originaria della Colombia.

Il video della esibizione, in un tripudio di interazioni social del popolo del web in reaction al post condiviso da Maddalena Svevi sul suo profilo Instagram, si consacra come uno dei contenuti più virali sul re dei social. Questo, complici i succinti indumenti e una serie di dance moves dinamiche e seducenti che vedono protagonista Maddalena Svevi. Oltre 26mila sé l’esponenziale cifra di like che raggiunge a poche ore dalla pubblicazione social il video della sex choreo della alunna ballerina di Emanuel Lo, uscente da Amici 22 di Maria De Filippi.

Ma non é tutto. Il video é virale anche per l’accesa discussione social che ne deriva tra i commenti, perlopiù positivi che si rilevano sul conto della giovane bionda dagli occhi di ghiaccio. Tuttavia, non mancano critiche sul conto della sexy Svevi.” Vabbé potete mettermela in tutte le salsed el mondo, dopo quello che ha fatto ad Amici non riesco a capire come si possa apprezzare prima di tutto come persona”, si legge tuttavia tra le critiche social. E il riferimento, sarebbe anche alla scelta di lei, ad un certo punto, di troncare la lovestory con Mattia Zenzola gettandolo nello sconforto, per dare priorità all’esperienza di studio della danza intrapresa in TV ad Amici 22.

Web diviso su Maddalena Svevi

“E poi non era brava, qualcuno aveva il coraggio di dire? Purtroppo quando una è bella parte svantaggiata perché se non si hanno pregiudizi ci si sente male..”, commenta poi qualche fan. E c’é anche chi proprio non gradisce l’immagine della Svevi, nelle vesti di Shakira, tacciando la giovane di volgarità: “Volgare! Essere più semplice no???? Non ti riesce proprio”. Nel bene e nel male, comunque, Maddalena Svevi esercita una rilevante influenza social, dopo Amici 22.











