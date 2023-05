Amici 22, Maddalena Svevi in lacrime: “Pensavo di amare la danza…”/ Eliminata?

Amici 22, Maddalena Svevi traccia un bilancio in vista della semifinale: la rivelazione

Nell’attesa generale per la puntata della semifinale di Amici 22, Maddalena Svevi traccia un bilancio consuntivo del percorso di studio della danza intrapreso al talent show, non risparmiando le lacrime. Mentre ai sondaggi indetti nel web nel pronostico della nuova eliminazione prevista all’ottavo serale del talent show é indicata come l’eliminata alla semifinale di Amici, attesa per il 6 maggio in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Maddalena Svevi si racconta, svelando la parte più fragile e che al contempo denota la forza riscoperta di sé.

La rivelazione della ballerina si registra, nel dettaglio, al rinnovato daytime di Amici, datato 4 maggio 2023: “Sono felice perché sono totalmente una persona e una ballerina diversa rispetto a prima dell’esperienza- otto mesi passati qui dentro ti cambiano – spiega la ballerina semifinalista di Amici 22, per poi proseguire sullo switch vissuto al talent show-, io pensavo di amare la danza tantissimo, vabbé pensavo non si potesse amare più di così e qua dentro invece é possibile amarla di più”. La ballerina non riesce a trattenere la commozione, pensando a quanto l’abbia cambiata nel profondo il percorso intrapreso ad Amici 22.

L’amore per la danza, sopra ogni cosa

Questo, mentre gli utenti nel web scommettono che sia lei la prima, tra i concorrenti, destinata alla decretazione di nuovo eliminato all’ottava puntata, nel serale di Amici, nelle scommesse in corso per il consuetudinaria appuntamento TV del talent show che si rinnova il sabato sera: “qui mi sveglio e il mio unico obiettivo é ballare -fa sapere la ballerina dallo sguardo felino, che ad Amici ha intrattenuto anche per la lovestory avviata e poi conclusa ad un certo punto per dare la priorità agli studi della danza , con Mattia Zenzola-. Qui mi sento bene e mi commuove che quando parlo di cose forti che sento dentro mi commuovo”.

Che Maddalena Svevi possa, però, rivelarsi tra i candidati al ballottaggio per l’eliminazione e anche eliminata, alla semifinale, ad un passo dal sogno di accesso alla finale di Amici 22? Staremo a vedere!











