Amici 22, Maddalena Svevi in lacrime per Anbeta/ “Giudicata per l’interpretazione”

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi finisce in preda alla crisi artistica: il motivo é la classifica di ballo

Ad Amici 22 di Maria De Filippi in corso, Maddalena Svevi é in preda ad una crisi artistica, dopo un giudizio non proprio edificante espresso sul suo conto da Anbeta Toromani. La valutazione che scatena la crisi della allevia ballerina modern, promossa dalla new entry tra i professori di ballo ad Amici 22 di Maria De Filippi Emanuel Lo, giunge alla nuova puntata domenicale del 2 ottobre 2022, quando in occasione della gara di ballo la giudice esterna ed ex Amici, Anbeta Toromani, assegna un 7- alla allieva bionda dallo sguardo felino, ritenuta dal mentore una delle promesse di Amici 22 tra gli elementi della danza. Ma non é tanto il voto a scatenare le lacrime della ballerina allieva, bensì la motivazione fornita da Anbeta della sua valutazione che ridimensiona in negativo la reputazione di Maddalena Svevi agli occhi del pubblico, a ferire la giovane:”Non é il voto, stavolta ho preso 7 meno. –dichiara in lacrime la Svevi, in uno sfogo condiviso con i compagni al rientro dallo studio di Amici 22, in casetta-.Ma sono molto incazzata e voglio parlare con Emanuel Lo. Non mi ha detto niente sulla danza.-“.

Megan conforta Maddalena Svevi, ad Amici 22 di Maria De Filippi

La ballerina proprio non riesce a motivarsi la discrasia che intercorre tra il giudizio di Emanuel Lo e quello di Anbeta, da sempre considerata come una dei talenti più brillanti e poliedrici che Amici abbia ad oggi sfornato nel ballo. E a rincuorare Maddalena Svevi é intanto Megan, l’altra allieva ballerina della scuola di Amici 22: ” Io ti ho vista bellissima, ognuno ha il suo criterio di valutazione, ti ho vista bellissima e super presente nel pezzo”.

Ma cosa ha scatenato nello specifico la crisi di Maddalena? Come emerge nel daytime di Amici 22, Anbeta l’avrebbe ferita nel profondo dicendole di apparire troppo carica nell’interpretazione della sua performance, tanto da risultare poco naturale e quindi non sincera ma forzata. Riuscirà Maddalena a ritrovarsi, nel sogno della danza intrapreso ad Amici 22? Staremo a vedere come evolverà il percorso della allieva di Emanuel Lo.

