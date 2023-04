Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi subisce il guanto contro Isobel Fetiye Kinnear e accade l’impensabile

Ad Amici 22 di Maria De Filippi, dove tutto può sempre accadere, Maddalena Svevi registra la sua rivincita su Isobel Fetiye Kinnear e a discapito della maestra avversa Alessandra Celentano, ispirata a Britney Spears! L’occasione é il guanto a prova di sensualità voluto dalla Celentano per indebolire, agli occhi dei giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici, la squadra avversaria capeggiata dal collega insegnante di ballo, Emanuel Lo.

Il guanto chiama Maddalena a sfidare Isobel, sulle note di una choreo montata dalla Celentano sul sensuale remix di Toxic, hit cult della reginetta del Pop, Britney Spears. Tuttavia, la prova sortisce un effetto boomerang ai danni della mittente e la pupilla Isobel, con la giuria che proclama vincitrice Maddalena. E nel mezzo del curioso momento TV, la Celentano attacca la pupilla di Emanuel Lo, in un bilancio consuntivo sul guanto modern a prova di sensualità e ispirato a Britney Spears: “l’ho trovata volgare e non sensuale…la choreo é di suo explicit, non occorre caricare cosi tanto…molto allegra”. Parole che pesano come un macigno sulla sfidata, che non lesina lacrime in puntata, ormai stanca delle critiche della maestra avversa. Ma la giuria premia Maddalena, decretandola vincitrice del guanto Britney Spears. In particolare il giudice Cristiano Malgioglio difende Maddalena, tacciando la Celentano di muovere critiche gratuite: “Non c’era nulla di volgare, perché vuoi per forza tirare acqua al tuo mulino?”. A fargli eco, e poi l’altro giudice Giuseppe Giofré, ballerino, ex concorrente di Amici e fan di Britney Spears: “Ti ho trovata super giusta, voto te Maddalena”.

Il web premia Maddalena Svevi

La prova, che chiama Maddalena a sfidare

l’australiana Isobel, viene vinta inaspettatamente, quindi, dalla sfidata. E, intanto, anche il web non lesina commenti sulla sfida targata Amici 22, dicendosi perlopiù schierato dalla parte di Maddalena Svevi.

“Una coreografia disegnata su misura per Maddalena! Brava! Brava anche Isobel, ma stavolta Maddalena ha superato di gran lunga ogni aspettativa!”, si legge in uno dei commenti che il web rilascia online in un video-frame della sfida a prova di sensualità diventato virale su YouTube. A

margine del guanto, insomma, gli internauti consacrano la Svevi come la “nuova Britney Spears” di Amici di Maria De Filippi.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

