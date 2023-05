Amici 22, Maddalena Svevi: “Non mi ha risposto…”/ La confessione su Mattia Zenzola

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi torna a raccontarsi: l’intervista post-talent show

Eliminata alla semifinale di Amici 22, Maddalena Svevi torna a raccontarsi senza filtri e rompe il silenzio sul vincitore del talent, Mattia Zenzola. Lei ballerina di danza modern e lui ballerino di latino, i due giovani hanno condiviso il Perugia studio della danza intrapreso al talent show di Maria De Filippi, fino a dirsi innamorati tra i banchi della celebre scuola.

Ma l’idillio dell’amore sbocciato in TV si é ben presto concluso, con la ballerina che ha deciso di troncare la lovestory, chiarendo in un confronto con Mattia di voler dare priorità allo studio della danza. E Incalzata dalle domande in un’intervista concessa a Superguida TV, la ballerina torna a parlare di Mattia, svelando di aver ricontattato l’ex, il quale si é aggiudicato i titoli di vincitore del circolo ballo e vincitore assoluto di Amici 22.

Maddalena Svevi rompe il silenzio su Mattia Zenzola

“Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui – fa sapere dal suo canto, la bionda ballerina, per poi proseguire-. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto’. Il motivo per cui il latinista non le riserva una replica? “Probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati- prosegue l’intervento rivelatore, Maddalena Svevi-.Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti”. Maddalena Svevi palesa di non voler chiudere i rapporti con Mattia Zenzola: “per me lui può essere un grande amico”.

