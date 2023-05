Amici 22, Maddalena Svevi scorda Mattia Zenzola?/ Esplode il triangolo!

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi volta pagina dopo la rottura con Mattia Zenzola: ecco chi é il nuovo amore

Maddalena Svevi volta pagina in amore, dopo Mattia Zenzola, nel mezzo della competizione che la vede contrapporsi all’ex, ad Amici 22? Nelle ore segnate dall’attesa per l’ottava puntata del sabato sera di Amici, che potrebbe slittare per dei presunti contagi da Covid 19 registratisi tra vari elementi nella produzione del talent show, non solo tra i giovani concorrenti, esplode il gossip sul possibile nuovo triangolo amoroso made in tv. Il pettegolezzo del momento viene lanciato, via Instagram stories, da Deianira Marzano, ex Grande Fratello ed esperta di gossip secondo cui Maddalena Svevi avrebbe un nuovo amore noto ai fruitori di TV.

Dopo aver appassionato l’occhio pubblico di Amici, con la lovestory avviata e poi conclusa con Mattia Zenzola per il suo volere, la ballerina avrebbe deciso di concedersi di nuovo dei batticuore per un altro ballerino. Pochi giorni fa l’ex Mattia finiva in lacrime, ad Amici 22, non riuscendo a capacitarsi del fatto che lei lo tratti male e respinga ogni gesto di vicinanza, rifiutando anche l’idea di instaurare un rapporto di amicizia tra ex.

Maddalena Svevi ci riprova in amore, dopo la rottura con Mattia Zenzola?

E a volere la chiusura della lovestory con Zenzola, per dare la priorità allo studio della danza e il pieno focus alle lezioni nella celebre scuola dei talenti, era stata ancor prima proprio lei, la ballerina Maddalena, mandando in crisi Mattia. Eppure, la beninformata Deianira fa ora sapere che Maddalena avrebbe deciso di darsi ad un nuovo amore, sempre ballerino, ma moro. Si tratta, più precisamente, del 21enne Nicholas Borgogni, che ha preso parte al corpo di ballo della trasmissione di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, e sul solo profilo Instagram vanta un seguito di oltre 3.600 follower . Il giovane protagonista del presunto flirt del momento ha preso parte anche al corpo di ballo di The Voice, altro talent show di casa Rai, competitor delle reti Mediaset, azienda che produce e trasmette Amici.

Che, quindi, Maddalena abbia preferito il moro Nicholas al biondo Mattia, “tradendo” così l’aspettativa dei fan maturata su un ritorno di fiamma di lei con il latinista di Amici? Si attende la conferma o smentita del gossip, da parte della sexy Maddalena.











