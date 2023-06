Amici 22, Maddalena Svevi: Sebastian Melo é il nuovo fidanzato?/ La segnalazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é un ricordo lontano: l’avvistamento di Maddalena Svevi e Sebastian Melo

Maddalena Svevi scorda Mattia Zenzola, per l’altro ballerino Sebastian Melo, dopo il successo raggiunto ad Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo dal momento che online, e più precisamente dalla pagina Instagram Very Inutile People, tuona l’indiscrezione di un curioso avvistamento della ballerina semifinalista dagli occhi di ghiaccio con il ballerino professionista nel corpo di ballo del programma TV dei talenti di Amici 22 di Maria De Filippi. Il che avviene dopo la storica rottura che in TV si registrava tra lei e Mattia Zenzola, il compagno di studio della danza e come lei concorrente, rivelatosi poi il vincitore finale, alla puntata finale del talent show.

Testualmente la fonte, un’Instagram story del portale social beninformato, così riprende il rumor su Maddalena Svevi e il presunto nuovo amore suggellato da un bacio in un luogo pubblico: “Very. Maddalena e Sebastian si baciavano al Sanctuary davanti a tutti. Fonte certa al 100%. Era lì una mia amica. Ieri, nessuna foto purtroppo. Ma è tutto vero!”.

Maddalena Svevi cambia pagina in amore, con un collega ballerino

L’indiscrezione lanciata sulla base di un avvistamento, inoltre, é corredata con lo screenshot del dialogo della chat, che dà vita al gossip tra i segnalatori utenti nel web: “Che poi Maddalena e Sebastian hanno ballato insieme e si sono baciati -si legge tra le righe della testimonianza-. Sì, amo. Dentro al Sanctuary dove si balla. Hanno ballato insieme. Poi dove c’è il balcone, dai drink, si sono appartati e seduti su un tavolino. E hanno parlato e si sono baciati”.

Stando alla voce di gossip del momento, quindi, la ballerina uscente di Amici 22, Maddalena Svevi, potrebbe essere capitolata in un nuovo amore e quindi rivelarsi la fidanzata top secret del ballerino professionista nel cast di Amici, Sebastian Melo. Questo, dopo la scelta di lasciare Mattia Zenzola, che la ballerina maturava nel mezzo della gara di Amici 22, gettando così nello sconforto il biondo ballerino pugliese prima della vittoria di quest’ultimo al talent show che tra le glorie ha sfornato il fenomeno POP, LDA.

