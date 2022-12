Amici 22, Maddalena Svevi si dichiara a Mattia Zenzola/ “Non lo dico a parole, ma..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola in crisi per via di Maddalena Svevi

Mattia Zenzola vive un momento di crisi personale e artistica ad Amici 22, tra l’ultimatum nudo e crudo del maestro Raimondo Todaro e la lovestory con Maddalena Svevi, che -tra alti e bassi in amore- sembra turbarlo non poco. Che il ballerino stia rischiando di compromettere il suo percorso ad Amici 2022, anche per via di un pensiero ricorrente che lo tormenta circa la frequentazione intima avviata con Maddalena Svevi, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Questo, dal momento che al rinnovato daytime di Amici 2022, datato 1° dicembre 2022, lui si palesa turbato al pensiero che il suo sedicente sentimento non sia corrisposto dalla ballerina modern: “Penso e ne sono certo di stare a provare qualcosa di tanto forte verso di te e non credo che sia corrisposto- dichiara il ballerino latinista in un confronto voluto con Maddalena-. Hai un carattere forte e non mi dici mai quello che senti realmente”. E la risposta di Maddalena Svevi non si fa di certo attendere, con la ballerina che assicura di tenere molto a Mattia Zenzola, anche se non lo manifesterebbe: “io non lo dico a parole, io sto bene sola e se io mi avvicino a una persona é perché voglio costruire con lei qualcosa”.

Parole importanti quelle della giovane, che senza arzigogoli testimonierebbero quindi il sentimento di Maddalena nutrito, e sostanzialmente corrisposto, verso Mattia Zenzola. Che il confronto della coppia possa bastare a salvare l’amore nato nel ballo, ad Amici 22?

Nel frattempo, oltre a Mattia Zenzola anche Aaron Cenere, Piccolo G, Tommy Dali ricevono una comunicazione sulle loro sorti ad Amici 2022, rispetto alla questione pulizie rimasta irrisolta. Ma non é tutto. Si rinnova lo special & contest radiofonico aperto sugli inediti di Amici 22 , nell’apposita sezione di votazione preposta sul portale di Rtl 102.5 play.

