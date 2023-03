Amici 22, maglie del Serale ritirate a tutti/ Allievi sotto choc, il pubblico insorge

Amici 22, dietrofront della produzione: ritirate tutte le maglie del Serale

Svolta importantissima ad Amici 22, a 2 giorni dall’ultima puntata del pomeridiano e a 8 giorni dall’inizio del Serale, in programma il prossimo sabato 18 marzo. In casetta è infatti arrivata una comunicazione importante e gli allievi sono rimasti spiazzati, come mostra un video condiviso sulle pagine social del talent: “La produzione, tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del Serale, e che non ci sono maglie del Serale per tutti, ha deciso ufficialmente quanto segue“.

La decisione è destinata a fare parecchio discutere e a destabilizzare gli equilibri dei ragazzi nel talent show di Maria De Filippi: “Nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia del Serale a tutti quelli che finora l’hanno avuta e comunica che, per determinare chi di voi accederà al Serale di Amici, sarà effettuata una selezione attraverso la votazione di tutti i professori di canto e di ballo, secondo le modalità che scoprirete in puntata“.

Amici 22, la decisione crea polemiche: la protesta del pubblico

Cambia tutto, dunque, ad Amici 22 e il lungo percorso affrontato in queste settimane di puntate pomeridiane sembra di fatto vanificato. La produzione fa dietrofront e ha così deciso di ritirare tutte le maglie del Serale sinora assegnate agli allievi che, con sacrificio ed impegno, le hanno conquistate. Viene infatti privilegiata l’intenzione di portare tutti i ragazzi allo stesso piano e con le stesse possibilità di conquistarsi il Serale. Nella puntata di domenica pomeriggio, dunque, sarà un tutti contro tutti e si deciderà chi approderà alla fase più attesa.

Intanto, però, sui social monta la protesta dei fan. Questa decisione della produzione ha scatenato feroci polemiche da parte degli affezionati telespettatori del talent, giudicandola immeritevole ed incomprensibile. “Questa cosa non ha senso, i ragazzi che hanno ottenuto la maglia se la sono guadagnata, l’equità non c’entra nulla, ci avrebbero dovuto pensare prima a questa cosa, non a una settimana dal serale” commenta un utente. C’è anche chi fa notare come alcuni allievi abbiano conquistato la maglia del Serale ormai da tempo: “Ma poi che senso ha, soprattutto per chi l’ha presa mesi fa come Ramon o Isobel, che già hanno iniziato a lavorare per il serale?“. Insomma, la polemica è servita.

