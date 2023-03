Amici 22: Maria De Filippi consola Cricca: “Credi in te…”/ Un aneddoto colpisce i fan

Cricca, il nuovo inedito presentato ad Amici 22 non convince

La programmazione Mediaset stravolta dalla morte di Maurizio Costanzo è tornata alla normalità, con i programmi di Maria De Filippi nuovamente in onda come da palinsesto abituale. In particolare, ieri è andato in onda il prosieguo della puntata di domenica di Amici 22, a pochi giorni dall’atteso appuntamento con il serale. La puntata è stata impreziosita dalle rispettive gare di ballo e canto con tanto di giudici esterni, ma per Cricca qualcosa non è andato proprio nel verso giusto.

Il giovane artista si è messo in mostra con il suo nuovo inedito raggiungendo il secondo posto in classifica, ma il giudizio prima di Charlie Rapino in studio e poi di Lorella Cuccarini lo hanno portato allo sconforto. Il discografico, con il benestare di Rudy Zerbi, ha affermato come a suo dire il pezzo fosse poco giovanile e rispetto alle tendenze attuali. Nel daily di ieri Lorella Cuccarini ha quindi deciso di convocare Cricca per parlare dell’accaduto, generando un crollo emotivo per il cantante: “Io la penso proprio come Charlie, questo inedito è troppo debole per te: già il primo inedito non era andato bene, poi il secondo ok, ma al terzo non puoi sbagliare. Se io ti dico: proviamo un’altra roba, tu mi devi stare a sentire. Sei stato un po’ capoccione e presuntuoso.

Cricca, crisi di pianto dopo il confronto con Lorella Cuccarini: Maria De Filippi arriva in suo supporto

Uscito dalla sala dopo il confronto con la sua coach Lorella Cuccarini, l’umore di Cricca è letteralmente crollato sfociando in una crisi di pianto piuttosto eloquente. Quasi spaesato ha iniziato a camminare in maniera quasi nervosa per la casetta, in solitudine, portando Maria De Filippi ad intervenire per cercare di riportarlo alla razionalità: “Ti voglio dire che ti sono anche stati fatti dei complimenti. Lorella ti ha detto che forse quel pezzo non andava bene e che era meglio un altro, significa che crede tanto in te“.

Alle parole di Maria De Filippi sono seguite ulteriori lacrime da parte di Cricca, che in un commosso silenzio ha ascoltato le parole della presentatrice che con il suo solito fare amorevole e comprensivo ha cercato di rincuorare il giovane allievo. “Non è successo niente, ragionaci ti prego: può capitare di non fare le cose perfette… Tu devi fare quello che vuoi, se credi nel tuo pezzo sceglilo: non è che accontentando Lorella fai la scelta giusta”. Il supporto di Maria De Filippi in favore di Cricca ha stupido i fan della trasmissione: seppur abituati alla grande empatia della donna, molti hanno sottolineato come probabilmente questo suo intervento sia avveuto poco prima della morte del marito Maurizio Costanzo, in quei momenti già ricoverato. Dunque, nonostante la sua personale preoccupazione, Maria De Filippi è riuscita a trovare comunque la forza di donare speranza ad un giovane con la solita affabilità e professionalità.











