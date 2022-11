Amici 22: Maria De Filippi é furibonda/ Mattia, NDG e Gianmarco in sfida, eliminati?

Amici 22 di Maria De Filippi, Maria De Filippi diventa una furia: c’entra l’inottemperanza della classe rispetto alle regole della scuola

Si preannuncia una puntata domenicale di Amici 22 dai toni piuttosto accesi, quella in arrivo, con Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG che rischiano grosso per la messa in discussione in sfida. Come riportato dalle ultime anticipazioni TV di Superguidatv e Amici news riprese da Biccy, nella puntata registrata il 24 novembre 2022 e che va in onda su Canale 5 e su Mediaset infinity il 27 novembre 2022 diviene oggetto di discussione il contenuto di alcuni rvm, (mentre é in corso una polemica web su LDA e Albe). Si parla di spezzoni che sarebbero la prova provata della mancata partecipazione di alcuni talenti rispetto ai doveri, come i turni di pulizie per il buono stato di igiene, previsti nella scuola più amata dagli italiani.

Amici 2022, Megan e Gianmarco si lasciano?/ "Non mi guardi con gli stessi occhi..."

“Filmato e provvedimento disciplinare per le mancate pulizie in casetta -si legge testualmente tra le anticipazioni del nuovo appuntamento TV domenicale di Amici 22-. Ecco come inizia la nuova puntata. Maria De Filippi era molto arrabbiata con tutti i ragazzi della scuola e siccome dopo molto tempo, dopo una lunghissima discussione che ha avuto luogo per quasi tutta la puntata, ancora i veri colpevoli non si erano palesati, la conduttrice ha detto che molto presto farà lei i nomi delle persone che non fanno nulla. Una De Filippi così furiosa non si era vista, nemmeno quando quelli della grafica la facevano attendere durante le puntate del Serale per dare la classifica di gradimento in casetta“. Nel corso della puntata tanto attesa, la conduttrice e produttrice del talent diventerebbe “una furia” a fronte dell’inottemperanza di alcuni allievi di Amici rispetto alle regole del talent, fino a classificare la classe di allievi in tre ordini: “quelli che fanno anche oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto, e quelli che non fanno davvero mai nulla”.

Uomini e donne, Maria De Filippi smaschera Noemi in studio/ Mostra alcune foto e...

E la delusione da parte di Maria De Filippi appare piuttosto evidente, quando viene chiesto alla classe di palesare i nomi dei “nullafacenti”, che non contribuirebbero in alcun modo alle faccende domestiche nella casetta dei talenti.

NDG, Mattia Zenzola e Gianmarco Petrelli a rischio eliminazione, per il volere dei professori

Di contro, i responsabili non vengono segnalati né si palesano tra gli allievi nella classe, nonostante l’evidenza dei fatti. Ma chi sono gli allievi responsabili dei disordini della scuola? Si parla del cantautore ai vertici della Generazione zeta su Spotify Italia e allievo di Lorella Cuccarini, NDG, il ballerino latinista più amato delle ultime edizioni di Amici e pupillo di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola, e il ballerino modern reduce dal debutto TV per un’ospitata a Tu si que vales nonché protetto di Alessandra Celentano, Gianmarco Petrelli. Quest’ultimi, non a caso, finiscono a rischio eliminazione, in quanto mandati in sfida dal corpo docenti di Amici 22.

Alessandra Celentano, la verità su Amici/ "Ho litigato con Maria De Filippi e..."

“Insomma, Maria De Filippi infuriata e prof sul piede di guerra -si apprende, inoltre, della puntata -. Tanto che Rudy Zerbi ha messo in sfida immediata NDG e Lorella Cuccarini si è detta favorevole, soprattutto dopo i filmati mostrati ad inizio puntata. Raimondo Todaro ha chiesto ad Alessandra Celentano di mettere in sfida Mattia Zenzola e quest’ultima ha chiesto lo stesso favore al collega, per mandare in sfida immediata Gianmarco Petrelli ”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA