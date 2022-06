Amici 22: Maria De Filippi lascia il pomeridiano?/ Silvia Toffanin al suo posto, ma…

Maria De Filippi dice addio al pomeridiano di Amici 22?

Dopo il successo ottenuto con Amici 21 vinto da Luigi Strangis, Amici tornerà in onda a settembre con la ventiduesima edizione. Il talent show di canale 5 potrebbe tornare, tuttavia, con una clamorosa novità. Secondo alcuni rumors riportati da BlastingNews, Maria De Filippi potrebbe non essere più presente durante la fase pomeridiana del programma. Secondo quanto fa sapere Blasting News, infatti, la De Filippi potrebbe lasciare la conduzione della fascia pomeridiana di Amici, quella dedicata alla formazione della classe, alle sfide, alle prove e alle interrogazioni necessarie per accedere alla fase serale, la parte più importante del talent show.

Al posto della De Filippi potrebbe esserci colei che, con Verissimo, ha dimostrato una grande empatia con il pubblico unito ad una profonda professionalità ovvero Silvia Toffanin.

Rumors sulla presenza di Silvia Toffanin ad Amici 22

Secondo i rumors riportati da Blasting News, Silvia Toffanin potrebbe essere al timone della fascia pomeridiana di Amici 22. Si tratterebbe di un nuovo, grande impegno dopo quello con Verissimo che, nella stagione televisiva che si è conclusa da poche settimane, è andato in onda sia di sabato che di domenica. Per il momento, tuttavia, si tratta di rumors non confermati.

Tuttavia, qualora dovesse essere confermati nei prossimi mesi, il passaggio di testimone da Maria De Filippi a Silvia Toffanin riguarderebbe solo la parte pomeridiana. Durante il serale, infatti, alla conduzione, tornerebbe comunque Maria De Filippi. Ci sarà davvero, dunque, il cambio della conduzione ad Amici? Dopo aver ideato e condotto dalla prima puntata della prima edizione, Maria De Filippi rinuncerà davvero al pomeridiano di Amici?

