Amici 22, Maria De Filippi riparte dopo la morte di Maurizio Costanzo/ Le reazioni

Maria De Filippi ricomincia ad Amici 22 di Maria De Filippi, dopo la morte di Maurizio Costanzo

É una Maria De Filippi segnata dal lutto per la morte del compianto marito, Maurizio Costanzo, la conduttrice al timone della nuova ed ultima puntata di Amici 22, nel pre-serale domenicale del talent show targato Mediaset. Il rinnovato appuntamento, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si apre con una commossa opening della conduttrice. Con allusioni sibilline allo stop dalle registrazioni TV seguito alla morte del consorte e come lei fondatore della Fascino, facente capo alla produzione del talent show- lei motiva la scelta di tornare a fare TV, al di là del lutto che ora la coinvolge. “Io inizierei sinceramente a lavorare, come mi é stato insegnanto”- esordisce la popolare Maria, nell’esordio dell’intro di presentazione della puntata epilogo del pre-serale. Nell’ultimo appuntamento che precede il serale di Amici 22, in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata, si decretano -per mezzo delle votazioni dei professori di canto e ballo- i 15 concorrenti ammessi al serale e i 2 eliminati, Niveo e Benedetta Vari, che a differenza dei seralisti non hanno raggiunto la metà dei voti pari a 8. Requisito essenziale quest’ultimo, disposto ai fini dell’upgrade con la maglia dorata, come previsto per i 17 candidati alla promozione.

Angela Finocchiaro: "Al cinema con rapporto madre figlio"/ "Errore proteggere troppo"

Particolarmente atteso dai telespettatori, oltre la decretazione dei concorrenti confermati e non al serale, della nuova puntata domenicale, era il ritorno di Maria De Filippi nello studio TV, di Amici 22. Questo, a pochi giorni dalla mente del re indiscusso della comunicazione made in Italy, scrittore, giornalista, autore TV, conduttore e talento poliedrico, Maurizio Costanzo, da cui Maria De Filippi ha evidentemente ereditato il leitmotiv dello “Show must go on”. Ossia l’arte dell’intrattenere e, quindi lavorare, nonostante i problemi che nella vita possano presentarsi. E non si lesinano, intanto, le reaction a caldo del rientro al posto di lavoro della regina di ascolti TV, da parte dei telespettatori attivi sui vari social.

Amici 22, Maria De Filippi riparte dopo la morte di Maurizio Costanzo/ Le reazioni

Il web premia Maria De Filippi in un tripudio di consensi

E tra le reazioni perlopiù commosse, emerge il sentiment aggregante che intravede la mobilità d’animo, nella voce rotta dalla commozione unita allo spirito stacanovista di chi fa del lavoro come un atto di sacrificio per amore proprio e verso il prossimo.

“Non riesco nemmeno ad immaginare cosa stia provando in questo momento, è una donna molto forte”; “Bisogna andare avanti, sempre, con coraggio”- si legge tra i commenti social sul momento del rientro in TV della conduttrice. E ancora, poi, emergono tra gli altri commenti in un plauso web a Maria De Filippi: “Maria stai onorando alla grande la mancanza di Maurizio Costanzo”; “Grande DONNA”.

Sandra Milo: "Ho rischiato di morire"/ "Un mio ex mi prese a calci in testa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA