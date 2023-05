Amici 22, Mattia batte Angelina: finale combattuta/ Le percentuali di televoto

Amici 22 di Maria De Filippi decreta la vittoria finale di Mattia Zenzola: le percentuali di televoto a beneficio dei 4 finalisti

La finale di Amici 22 di Maria De Filippi si rivela fortemente combattuta tra i due vincitori di canto e ballo, Angelina Mango e Mattia Zenzola, all’annessa pubblicazione delle percentuali del televoto. All’indomani della puntata epilogo del talent show di Maria De Filippi, Il sussidiario.net rileva, dai relativi dati raccolti, che le tre manche di gioco nella sfida finale possono dirsi fortemente combattute. Questo, in termini di preferenze espresse dall’occhio pubblico adibito alle votazioni, a beneficio dei quattro concorrenti finalisti.

La prima manche del circuito ballo, che schiera Isobel Fetiye Kinnear contro Mattia Zenzola, vede il ballerino latinista pugliese spuntarla con il 52,9%, contro il 47,1% della ballerina originaria dell’Australia.

La finalissima é la manche più combattuta alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi

Alla seconda manche del circuito canto schiera la cantautrice Angelina Mango contro il cantautore Wax, e vede la lucana battere in modo piuttosto marcato il milanese al 68,5% delle preferenze contro il 31,5%. Per la terza ed ultima manche, aperta per il titolo di vincitore finale del talent show dopo le decretazione del vincitore del ballo e la vincitrice del circuito canto, le percentuali di preferenze sono segnate ancora dal distacco ravvicinato tra loro, e in modo più marcato rispetto alla prima manche di gioco: Angelina totalizza il 48,5% delle preferenze e il ballerino di latino americano, Mattia, il 51,5%.

Così come ripreso online da Biccy, inoltre, non si rileverebbero voti invalidati relativamente al sistema di votazione apertosi alla finale di Amici 22. Oltre ai titoli di vincitore finale, vincitore di ballo e vincitore di canto la puntata finale assegna tra gli altri riconoscimenti di merito al talento il premio Tim, il premio della Critica, il Premio delle Radio e il Premio Marlú.

