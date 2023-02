Amici 22, Mattia eliminato e fuori dal serale?/ Todaro convoca Benedetta, Alessio e..

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é eliminato e fuori dal serale? Il gesto di Raimondo Todaro che insinua il dubbio…

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, nel circuito danza, con Mattia Zenzola che non viene menzionato all’interrogazione di Raimondo Todaro per l’accesso al serale. Così come emerge dal rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 23 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, l’insegnante di ballo Todaro convoca gli allievi Benedetta Vari, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, nello studio TV, quando manca ormai poco al via al serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Questo al fine delle selezioni dei concorrenti da confermare all’attesa fase serale dello show dei talenti di Canale 5. Tuttavia, alla convocazione aperta per un’interrogazione che chiama i talenti, nel ballo, ad esibirsi sulle note di alcune choreo di prova, Mattia Zenzola non é in alcun modo menzionato. Da qui, il sospetto che il maestro possa aver già chiara l’idea di non promuovere Zenzola all’upgrade o in alternativa Todaro potrebbe ormai essersi convinto a conferire la maglia dorata al biondo latinista per l’accesso al serale TV di Amici 22. Ma quale sarà la verità che si cela dietro la misteriosa scelta di Todaro?

Amici 22: Gianmarco, Angelina e Maddalena sono al serale/ La reazione di Mattia

Raimondo Todaro interroga gli allievi, in vista del serale di Amici 22: il sentiment web

“Parliamo di serale che ormai é alle porte – esordisce Raimondo Todaro nella convocazione degli allievi registrato nello studio TV di Amici 22-, volevo sapere cosa ne pensate…”. Il primo ad esporsi anche a nome dei tre allievi, é la new entry nella scuola Alessio Cavaliere: ” é arrivato il momento di quella maglia e credo che siamo tutti e tre stimolati a prendercela…”. A seguire, Benedetta Vari ammette di sentire che giunti ad un passo dal serale non si abbiano “più scuse” e che bisogni dare il massimo e a fargli eco é Mattia Zenzola: “é uno sprono in più “. All’interrogazione di danza sono chiamati i soli primi due allievi da Todaro. E Mattia Zenzola? A chi, tra i telespettatori possa chiedersi come mai il latinista biondo sia esonerato dall’interrogazione, Todaro replica sibillino: “Abbiamo già dato e io ho già visto quello che dovevo vedere”. Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori attivi nel web si divide a margine della fase di selezione dei concorrenti ammessi al serale: “Todaro, ha avuto una botta di fortuna in extremis con Alessio”, si legge tra i commenti social più aggreganti, parole che definiscono il team Todaro beneficiato dalla new entry del ballerino hip hop di Napoli, in vista del serale. E poi ancora: “Secondo me devono andare tutti e tre”, é.un altro commento a caldo.

