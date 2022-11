Amici 22, Mattia fa le valigie, eliminato?/ “Non capisco che male faccio al gruppo..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si aggiunge ai “responsabili” della questione pulizie: rischia l’eliminazione?

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 30 novembre 2022, che vede Raimondo Todaro mettere a rischio Mattia Zenzola. Seguendo l’iniziativa di Rudy Zerbi, di provvedere all’allontanamento dalla casetta dei talenti dei suoi allievi -indicati dalla classe come responsabili della questione cattiva igiene e disordine ad Amici 22- Todaro invita il suo allievo a fare le valigie e ad aggiungersi, quindi, ad Aaron Cenere, Tommy Dali e Piccolo G, in sala relax.

Amici 22: Mattia Zenzola, Raimondo Todaro furioso: "Non sei salvabile"/ Eliminato?

“Ma perché io mi ritrovo qui- si apre allo sfogo con gli altri “nominati, Mattia” -, penso di non meritare ciò”. A detta di Mattia tutti i concorrenti di Amici 22 sarebbero colpevoli del sudiciume in cui versa la casetta dei talenti. Per Tommy, l’insegnante Rudy ha ragione a mobilitarsi con il suo provvedimento, che “non sarà questo”. Per Tommy Dali, quindi, Rudy Zerbi starebbe meditando per una punizione esemplare, ma nell’allievo cantautore di Male Amici 22 resta la più grande chance: “Sono qui per cambiare la mia vita”. E Mattia si palesa del tutto turbato rispetto ai comportamenti assunti dai compagni che lo hanno nominato tra i responsabili: “Mi turba quest’aria che c’é in casa, vedere persone cone Rita…non me l’aspettavo. Che male ho fatto?” . Pronta é la risposta di Tommy: ” sei più forte di loro”. Cosa ne sarà, quindi, di Mattia Zenzola, Aaron Cenere, Piccolo G e Tommy Dali?

Amici 2022, Rudy Zerbi propone l'eliminazione/ Chi sono i 6 eliminati? É scontro!

Cricca finisce in lacrime: il motivo

Nel frattempo, il cantautore Cricca, temendo il peggio per i “nominati”, in particolare Piccolo G, finisce in preda ad un mare di lacrime e viene incalzato sui motivi dello sfogo da Maria De Filippi. “Mi dispiace -dichiara visibilmente provato e in lacrime Cricca, a cui dà poi conforto la conduttrice: “mi colpisce il fatto che ti dispiace per tutti “. Per Cricca “siamo responsabili tutti, dovevo stare più accanto e dovevo far capire agli altri di doversi occupare del posto in cui erano. Mi sento responsabile”. Insomma, Cricca si ritiene responsabile della messa a rischio eliminazione dei “nominati”, per non aver redarguito quest’ultimi quando non contribuivano ai turni di pulizie o contribuivano in minima parte. Poi, tra le lacrime, Cricca spiega cosa lo vincola a Piccolo G, mentre la De Filippi e Ramon Agnelli provano a tirargli sú il morale- “ho un buon rapporto con Piccolo G, stava cambiando e facevamo i turni di pulizie insieme..avevamo un legame d’amicizia vero”.

Amici 2022, Mattia Zenzola un disastro per Celentano/ Crolla in lacrime, eliminato?

Nuove comunicazioni per Aaron, Mattia, Piccolo G e Tommy Dali, i dubbi del maestro Emanuel Lo su Ludovica e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici22, guardate QUI ⤵ https://t.co/rNR3xmTRYy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 30, 2022

















© RIPRODUZIONE RISERVATA