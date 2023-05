Amici 22, Mattia: “Felice di essere premiato dal televoto”/La replica alla polemica

Amici 22, Mattia Zenzola vince il talent show: l’intervista post-finale, sulla scia della polemica

É il vincitore assoluto di Amici 22, Mattia Zenzola, che sulla scia della polemica web sollevata dagli haters, intanto, rompe il silenzio, dicendosi grato ai fan. L’occasione dell’intervento, da parte del ballerino latinista ed allievo storico di Raimondo Todaro ad Amici, é un’intervista ripresa ai microfoni di Superguida TV. Tra una dichiarazione e l’altra, in risposta ai quesiti Mattia sembra voler spegnere sul nascere le malelingue che lo attaccano relativamente al suo trionfo segnato al talent di Maria De Filippi.

“E’ stata una finale molto bella. Ho condiviso il palco con tre artisti che stimo tanto -fa sapere Mattia, tacciato dai detrattori nel web di aver vinto Amici 22 per il bell’aspetto e le fedeli fan , che in quanto innamorate di lui avrebbero fatto tutto il possibile e anche passi falsi nel votarlo per la vittoria -, ma secondo me non c’è stato un vincitore”.

Mattia Zenzola, rinato dalle sue ceneri al talent dopo il ritiro ad Amici 21, poi, prosegue, rimarcando di sentirsi “uno dei vincitori” di Amici 22, al di là dei titoli di vincitore del circuito ballo e vincitore finale conseguiti: “Abbiamo vinto tutti. Quando si è girata la carta il mio primo pensiero è stato correre da Angelina Mango (seconda classificata e vincitrice del circuito canto, alla finale di Amici 22 )”. Quindi, il ringraziamento ai supporters che fa tacere i detrattori: “Sono contento di essere stato premiato dal televoto perché io ballo per chi mi guarda. Ho cercato di avere sempre un’interazione con il pubblico in studio”.

La destinazione del montepremi, tra le confessioni di Mattia Zenzola

Il talentuoso pugliese, Mattia, tra gli altri conferimenti di merito al talento nel ballo, ad Amici 22 si aggiudica il montepremi di 150 mila euro in gettoni d’oro, come vincitore finale del talent show: “Il pensiero di riuscire a ripagare finalmente i miei genitori per i sacrifici fatti per farmi studiare è qualcosa di stupendo per me che ho compiuto da poco 19 anni -fa sapere, svelando quindi la destinazione della vincita in denaro-. Non sono un ragazzo spendaccione e anche quando vado in giro con mia madre cerco di spendere il minimo indispensabile. Il resto del montepremi lo investirò nel mio sogno che è quello di vivere di arte”. I progetti in cantiere, di Mattia Zenzola? “Mi piace la recitazione e il cinema. Mi sono goduto fino in fondo questa esperienza senza pensare agli altri obiettivi”.











