Amici 22, Mattia: “Il periodo peggiore della mia vita..”/ Rotto il silenzio social

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola rompe il silenzio social: il nuovo post del latinista

É il vincitore del circuito canto nonché vincitore assoluto di Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, che intanto registra il ritorno social in un primo messaggio post-talent. Dopo aver conseguito il titolo di vincitore nel ballo ed essersi imposto come primo classificato alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, il ballerino di latino torna a parlare di sé agli utenti attivi nel web, senza risparmiarsi sull’esperienza TV appena ultimata. E l’occasione é il nuovo post che Mattia condivide via Instagram. “Eccomi qui -scrive tra le righe del messaggio social che il latinista destina agli utenti, nel post del rientro a casa dal talent show-, sono da poco tornato nella mia casa, quella che avevo lasciato otto mesi fa con un sogno tra le mani e ho potuto finalmente riabbracciare la mia famiglia e i miei amici”. Il messaggio del ritorno social, poi, non risparmia dichiarazioni neanche sull’infortunio che lo scorso anno, all’edizione di Amici 21, gli impediva di conseguire il sogno di fare arte: “Ho passato la notte insonne, sono troppe le emozioni che mi assalgono, ma nessuna di queste supera l’affetto e l’amore che mi avete riservato sin dall’inizio del mio viaggio, a settembre di due anni fa, e che ho sentito ancora più forte durante l’infortunio, il periodo peggiore della mia vita, dove ho visto il mio sogno allontanarsi da me”.

Quindi, i ringraziamenti di Mattia Zenzola, relativamente al trionfo celebrato ad Amici 22, vanno a chi gli é stato accanto, ai fan in primis: ” Siete stati voi la medicina migliore! Stamattina mi sono svegliato nel mio letto con i miei cagnolini che mi leccavano il viso e le tapparelle aperte come promesso a papà. Piano piano sto realizzando che quel ragazzo che bacia la coppa di Amici sono proprio io, e

che il sogno di poter ballare al serale l’ho vissuto per davvero!”.

Mattia Zenzola e il ricordo del ritiro: il messaggio dopo la vittoria di Amici 22

La mention non può mancare neanche per i compagni di studio ad Amici, in particolare i co-finalisti e rivali Angelina Mango, Wax e Isobel Fetiye Kinnear: ” Tutto questo non sarebbe stato lo stesso senza i miei compagni d’avventura. È stato un onore condividere il palco della finale insieme a voi @angelinamango_

@waxiello @isobel_kinnear e soprattutto è stato bello crescere e imparare insieme, dandoci forza a vicenda fino all’ultimo, siete speciali!”. Un sentito grazie anche al mentore che lo ha promosso nella celebre scuola delle arti, Raimondo Todaro, e il resto del cast degli insegnanti di Amici: “Un sentito grazie a tutti i meravigliosi professori che sono stati fondamentali nella mia crescita, in particolare al mio professore @todaroraimondo, la persona che mi ha preso per mano e accompagnato lungo questo cammino”. Ai ballerini professionisti di Amici, inclusa Benedetta Vari, con cui Mattia ha stretto un rapporto di amicizia intima, che potrebbe evolvere in un giovane amore: “Grazie @bennusa_ per avermi fatto esprimere al meglio. Grazie @umbertusss

@francescatocca e tutti i professionisti per il lavoro svolto in sala e sul palco. Grazie a tutto lo staff per il lavoro svolto dietro le quinte e per avermi sopportato”. E in conclusione del post del ritorno social, infine, Mattia Zenzola menziona la regina di casa Amici, Maria De Filippi, e i fedeli telespettatori: “Maria per te un solo grazie non basta, perché hai reso Amici una grande famiglia dove si è sempre respirato amore. L’ultimo grande ringraziamento va a tutti voi, che avete reso possibile la realizzazione del sogno che avevo tra le mani”. E il monito del latinista é che, come decanta il mito della fenice, si può risorgere dalle proprie ceneri: “Dopo aver toccato il fondo, l’unica cosa che si può fare è risalire e adesso non ci fermerà più nessuno, promesso”.

