Amici 22: Mattia, Isobel, Wax e Angelina debuttano a Tim live show/ Le reazioni alla reunion

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia, Isobel, Angelina, Wax si riuniscono: l’occasione é Tim live show

Mattia Zenzola, Angelina Mango, Wax e Isobel Fetiye Kinnear tornano a sorprendere gli appassionati fan e l’occhio pubblico in genere, e l’occasione é il quadrilatero che si conferma a Tim live show, dopo Amici 22. Il vincitore assoluto ballerino, la seconda classificata cantautrice, il terzo classificato cantautore e la quarta classificata ballerina si rivedono in occasione dell’evento di preludio all’estate 2023 Tim Live show, tenuto il 16 giugno 2023 al Teatro Romano di Ostia Antica, in viale dei Romagnoli 717 (Roma), con ingresso aperto alle 20:30 e l’inizio dello show previsto alle 21:00. L’evento da prima serata, promosso dalla Tim community in una location en plein air dalla suggestiva bellezza paesaggistica, registra la partecipazione di folle di spettatori, tra le varie generazioni appartenenti perlopiù alla Generazione zeta. Cosí come documentano le annesse immagini che sono ora virali via social, tra i post pubblicati dagli utenti attivi, via Instagram. E tra le altre pubblicazioni particolarmente aggregante é la carrellata di post pubblicati dalla pagina Instagram di Tim official. Uno scatto immortala il quartetto dei finalisti al talent show Amici 22 mentre si stringe in un abbraccio sul palco dell’evento Tim, facendo il pieno di like tra le interazioni social di consenso.

Le esibizioni degli ex Amici conquistano il web

Tra i video dell’esibizioni che ora conquistano il popolo del web, poi, uno immortala Wax mentre performa sulle note del singolo estivo Anni ’70, un altro post condivide online le immagini della esibizione canora della figlia d’arte del compianto Pino Mango, Angelina Mango, mentre si esibisce sulle note del brano per l’estate 2023 Ci pensiamo domani. Tra i reel dei ballerini, il vincitore assoluto di Amici 22, Mattia Zenzola , performa in una choreo energica sulle note di Don’t stop me now dei Queen. E Isobel Fetiye Kinnear balla una coreografia intimista sulle note di Take me to church di Hozier. Dei reel che fanno incetta di like, tra le innumerevoli interazioni social di consenso del popolo attivo nel web e che mandano in visibilio in particolare i fedeli fan di Amici 22 di Maria De Filippi.

