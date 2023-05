Amici 22, Mattia: “Sono qui anche per i miei genitori”/ La verità del vincitore

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vince il talent show: la reaction del latinista

Mattia Zenzola sbaraglia la concorrenza dei tre finalisti competitor alla finale di Amici 22, dedicando il trionfo anche ai genitori. La puntata epilogo della nuova edizione Amici 22, del talent show Amici di Maria De Filippi, vede il latinista sostenere due tra le manche di gioco previste con protagonisti i concorrenti finalisti. La prima manche vede Mattia scontrarsi con Isobel Fetiye Kinnear ed é il ballerino latinista ad avere la meglio, aggiudicandosi il montepremi spettante al vincitore del circuito ballo, del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. Emozionante é la reaction tra le lacrime di Zenzola, che in un fiume di lacrime dedica la sua partecipazione trionfante ad Amici 22 ai genitori che da sempre lo sostengono nel sogno di intraprendere la carriera artistica: “Se sono qui lo faccio anche per i miei genitori”. Con la vincita in denaro, quindi, Mattia intende aiutare anche la famiglia, un sentimento che condivide commosso il popolo del web, via social.

Amici 22, Mattia Zenzola: "Mi hai cambiato la vita.."/ La dedica a Maria De Filippi

Per l’allievo di Raimondo Todaro, giungono ben due proposte di collaborazione lavorativa, come l’invito del ballerino professionista Roberto Bolle a Open Dance, in partenza a Milano, il prossimo settembre 2023.

Tra i riconoscimenti di merito al talento, Mattia Zenzola ottiene anche il premio Marlú

La seconda sfida, alla finale di Amici 22, vede Mattia Zenzola scontrarsi con Angelina Mango, la preannunciata vincitrice del talent per i più tra i bookmakers sui siti di scommesse online. E, dal momento che la finale vede adibito al sistema di votazione in sede di finale il televoto, il pubblico sostiene il beniamino nell’intera durata della puntata. Tanto che Mattia si aggiudica anche la vittoria in finalissima, del tutto incredulo dei risultati raggiunti dopo il ritiro alla scorsa edizione di Amici, Amici 21, dovuto ad un infortunio. A Mattia Zenzola, che alla sua miglior performance al serale di Amici 22 può dirsi rinato dalle sue stesse ceneri dopo il difficile periodo dell’incidente, va anche il premio Marlú, del valore di 7mila euro: “keep dreaming”, “continua a sostenere il sogno” é il monito a coltivare il proprio potenziale artistic, del brand che collabora in partnership con Amici.

Pagelle Amici 22, la finale: Mattia top, vince il ballo e il montepremi/ Deludono Isobel e Angelina

LEGGI ANCHE:

Vincitore Amici 2023, chi è? Mattia Zenzola/ "Te la sei meritata tutta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA