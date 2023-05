Pagelle Amici 22, la finale: Mattia top, vince il ballo e il montepremi/ Deludono Isobel e Angelina

Pagelle della finale di Amici 22: Mattia Zenzola batte tutti i pronostici

Si rivela dalle emozioni al cardiopalmo la finale di Amici 22, nelle cui annesse pagelle a prima firma di Il sussidiario.net Mattia Zenzola brilla a pieni voti. Oltre che come vincitore morale, Mattia si consacra il primo della classe tra i concorrenti in corsa, con i titoli di vincitore della sezione ballo e vincitore finale.

Vincitore Amici 2023, chi è? Mattia Zenzola/ "Te la sei meritata tutta"

La prima tra le manche di sfida previste alla finale di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, vede il latinista pugliese Mattia Zenzola battere la rivale australiana nel circuito danza Isobel Fetiye Kinnear, al termine di una sfida tra ballerini all’ultimo sangue. Mattia registra una delle sue miglior performance TV, dopo il ritiro dal talent alla scorsa edizione di Amici 21, e, particolarmente, carismatica é la sua esibizione sulle note di Vente Pà ca di Ricky Martin. É un latinista rigenerato, che si emoziona ed emoziona, sia negli assoli che come porteur nei paso doble con la professionista Benedetta Vari. Complice la bella presenza scenica che, tra i fan, gli riconosce in particolare il giudice al serale di Amici, Cristiano Malgioglio, Mattia diventa vincitore del circuito ballo, agguantando l’annesso premio del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. Ma non é tutto. Per lui giungono due proposte di collaborazione lavorativa. La finale si conclude con la vittoria del montepremi, che si registra all’ultima sfida, che lo vede schierato contro Angelina Mango. Una finalissima all’ultimo sangue, che vede il latinista, in definitiva, fare breccia nel cuore dei telespettatori adibiti al televoto, che lo decreta vincitore del montepremi finale del valore di 150mila euro, oltre il premio Marlú spettante a ciascun talento uscente dal talent, del valore di 7mila euro. Non si fa azzardata l’ipotesi che il latinista possa rivelarsi uno dei neo ballerini professionisti, per un ingaggio nel corpo di ballo di Amici 23, in partenza a settembre 2023. Voto: Mattia trionfa, come nel mito della fenice che rinasce dalle sue ceneri: 10 e lode!

Mattia Zenzola vince Amici 22/ La reazione degli ex compagni: "Sto piangendo..."

Isobel Fetiye Kinnear sfida Mattia Zenzola alla prima tra le manche di gioco, previste alla finale di Amici 22, ed é la prima eliminata nonché quarta classificata nell’ordine di arrivo del talent show. Quella dell’ultimo appuntamento TV non può dirsi la miglior performance della australiana, alla fase serale TV di Amici, dove al confronto con Mattia Zenzola la oscurano l’imprecisione nel dinamismo di ballo previsto alle coreografie assegnate e un’immagine non riconoscibile. Tant’é che dalla critica c’é chi in sala-stampa le darebbe il titolo di “nuova Lorella Cuccarini”. La miglior esibizione della serata, che è tra i momenti tv della finale più virali su TikTok, é quella che lei registra sulle note di Don’t cry for me Argentina di Madonna. La giovane promessa della danza, che lascia la terra d’origine, l’Australia per inseguire il sogno di danzare, non torna a casa a mani vuote. Agguanta tre proposte di lavoro, il premio Tim, conferitole dalla Tim community giudicante, del valore di 30mila euro, e il premio Marlú, spettante ad ogni talento uscente di Amici 22, del valore di 7mila euro. E intanto i fan polemizzano via social, rivendicando che lei sia penalizzata in sede di finale e che meritasse la vittoria al confronto con Mattia. Voto: 7, Isobel é destinata ad un ruolo inedito in tv, per carisma e presenza scenica, e a imporsi come la nuova “più amata dagli italiani?”.

Mattia Zenzola Amici 22, chi è?/ Dal flirt con Maddalena allo scherzo a Isobel

Angelina il canto e Wax é il terzo classificato di Amici 22

Wax é il secondo eliminato al termine della seconda tra le manche di gioco previste alla finale, che lo vede schierato contro la rivale al circuito canto, Angelina Mango. Quella della finale non può dirsi la miglior performance tra le diverse registrate dal cantautore milanese al serale di Amici 22. Tuttavia, il cantautore allievo di Arisa, al di là delle critiche che lo tacciano di avvalersi dell’ausilio dell’autotune nella competizione canora, registra una travolgente esibizione promozionale del nuovo singolo Anni ’70, che debutta in Top20 nella classifica iTunes Top Songs Italy. Il secondo eliminato, milanese, conquista il premio Oreo del valore di 20mila euro, il premio Marlú del valore di 7mila euro e la proposta lavorativa di coprire il ruolo di special guest alla festa della figlia di un giornalista rappresentante di Tgcom 24 adibito alle votazioni in sala stampa. Voto: 7 e mezzo, il terzo classificato ad Amici 22 ha la stoffa per un futuro nel cantautorato made in Italy.

Angelina Mango é la terza eliminata e seconda classificata al termine della terza tra le manche di gioco alla finale di Amici 22. La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, lucana, esce di scena, deludendo le aspettative di chi la dava per vincitrice annunciata. Come gli scommettitori alle scommesse online aperte sulla piattaforma Eurobet, relativamente al titolo di vincitore finale di Amici. Tuttavia, la Mango si aggiudica la vittoria del circuito canto, battendo Wax alla seconda manche di canto e agguantando l’annesso montepremi del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. Alla figlia d’arte vanno inoltre altre conferimenti di merito al talento: la targa di merito come premio delle Radio, il premio Tim conferitole dalla sala stampa del valore di 50mila euro e il premio Marlú del valore di 7mila euro. La migliore esibizione, in un appuntamento serale a tratti sottotono per lei, si registra sulle note del nuovo singolo che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate 2023, Ci pensiamo domani: il pezzo debutta in Top20 nella iTunes Top Songs Italy, prima dell’evento Radio Zeta Future Hits live, dove lei si aggiunge all’ex Amici 21, “Justin Bieber italiano” e figlio di Gigi D’Alessio. LDA. La figlia d’arte é la nuova popstar di Amici? Voto: 8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA