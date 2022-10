Amici 22: Mattia, tra dolore e forza, pensa a Christian/”Ogni cosa mi ricorda di te”

Amici di Maria De Filippi, Christian Stefanelli si racconta e parla dell’amico speciale, Mattia Zenzola

Mentre Mattia Zenzola sembra vivere un momento di crisi personale tra i banchi di Amici 22 di Maria De Filippi, al secondo anno di studio dopo il ritiro, al talent, Christian Stefanelli torna a raccontarsi, senza lesinare dichiarazioni sull’amico speciale.

L’occasione che il ballerino modern ex Amici 21 ha per tornare a parlare di sé, tra l’esperienza intrapresa e il rientro a casa, passando per il rapporto maturato con Mattia Zenzola e gli altri compagni di studio conosciuti al talent, é un’intervista esclusiva concessa a Dimmi di te, web format condotto dall’insegnante in carica di Amici, Lorella Cuccarini, su YouTube.

Amici 2022: Mattia in lacrime, "Ti trattieni perché ti conviene"/ L'accusa del gruppo

Com’é stato il ritorno a casa dopo Amici 21 di Maria De Filippi? “È stato strano – fa sapere Christian Stefanelli-, perché quando vivi dentro tu non sai cosa c’è fuori. Vedere così tanta gente che ti supporta è stupendo. Vedere tutte le persone che scrivono lettere per te e ti raccontano di te. In qualche modo io ho aiutato loro e sono molto contento. Sono molto felice perché con la mia danza ho potuto aiutare tante persone”. Christian Stefanelli, prima di prendere parte ad Amici 21, aveva collezionato un bagaglio ricco di competizioni e gare di ballo, ma anche partecipazioni ed esperienze di ballerino di livello, ciò nonostante il suo sogno più grande era quello di partecipare ad un talent di spessore come Amici di Maria De Filippi: “L’esperienza ad Amici è molto diversa rispetto alle gare. Amici è una cosa che ho sognato sempre fin da piccolo, un mio sogno realizzato. Mi ha dato tutto e mi ha fatto crescere sia artisticamente che tanto come persona. Ho conosciuto tante persone nuove, ho legato con molti. È indimenticabile. Inoltre, il fatto che alcuni professori non fossero d’accordo col suo ingresso nella scuola lo ha spronato, motivandolo a tirare fuori un lato recondito di sé: “Mi dispiaceva però è stato un motivo di forza per dar di più. All’inizio l’ho presa così quindi ho sempre dato il massimo e non mi sono mai tirato indietro. Ho sempre fatto tutto quello che mi chiedevano anche le cose che non riuscivo a fare. Però, è andata così”. Il riferimento quindi all’insegnante avversa, di ruolo ad Amici 22, Alessandra Celentano, non manca. Tra i banchi di Amici 21, Cristian Stefanelli ha stretto un rapporto speciale con Mattia Zenzola, tanto che agli occhi dei telespettatori ci si chiede quale sia la natura del loro sentimento, che sembra superare ogni confine, anche quello delle distanze, ora che il latinista é rientrato nella scuola alla sua seconda chance dopo il ritiro ad Amici 21.

Amici 22: Maddalena Svevi ultima nel ballo, Mattia le asciuga le lacrime/ É amore?

Mattia Zenzola pensa a Christian Stefanelli ad Amici 22

E incalzato su Mattia Zenzola, Christian continua a raccontarsi senza filtri: “Mattia per me è un fratello al 100%. Non di sangue, ma per me lo è ed anche per lui lo è. Lì dentro per me lui è stato un punto fondamentale e quando lui ha abbandonato purtroppo io sono stato male. Quando ci siamo rincontrati ho avuto lo stesso effetto che ho provato quando ho visto la mia famiglia. Una felicità immensa che solo con lui e la mia famiglia ho avuto. Cioè, fa parte della mia famiglia. Il bene che voglio a mia sorella è uguale a quello che voglio a lui”.

Amici 22, Team Todaro a rischio/ Mattia affronta sfida Celentano, Asia sostituita?

Mattia Zenzola quindi é un pezzo di cuore per Christian Stefanelli, che poi svela un aneddoto particolare di un ultimo contatto che ricorre con il latinista di Amici 22: “Ora che lui e lì dentro, sono molto contento per lui. Se lo merita un sacco e spero che spaccherà. Ma lo farà perché è forte, forte. Un po’ mi dispiace che non sono lì con lui. Quando ci chiamiamo mi dice: “Mi manchi, tante cose in casetta mi ricordano te.” lo ho provato la stessa cosa quando lui è uscito. È difficile perché i momenti belli rimangono sempre. Secondo me, siamo molto simili io e lui su certi aspetti. Non diamo tanta confidenza a tante persone, ma le scegliamo così. Noi subito”. Il rapporto tra i due ballerini modern é nato immediato, spontaneo e nel giro di poco tempo, come spiega Christian Stefanelli al ricordo del primo incontro con l’Amici 22, Mattia Zenzola, alle selezioni di Amici 21:” Ci siamo incontrati al secondo casting e non ci siamo più visti. Secondo me, siamo molto simili io e lui su certi aspetti. Non diamo tanta confidenza a tante persone, ma le scegliamo così. Noi subito. Ci siamo incontrati al secondo casting e non ci siamo più visti. Poi ci siamo incontrati ad Amici ed in due, tre giorni lui per me era già come adesso.

Come se lo conoscessi già da una vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA