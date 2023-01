Amici 22, Mattia Zenzola chiude con Todaro, per Celentano?/ “Mi é dispiaciuto..”

Amici 22 di Maria De Filippi, é crisi nei rapporti tra Mattia Zenzola e Raimondo Todaro

Mattia Zenzola chiude la collaborazione con Raimondo Todaro, ad Amici 22 di Maria De Filippi, per via di Alessandra Celentano? L’interrogativo nasce spontaneo tra i telespettatori attivi via social, dal momento che nel daytime del talent datato 20 gennaio 2023 emerge che Mattia rischi di rimanere orfano della direzione artistica di Raimondo Todaro, il maestro che lo ha ammesso nella scuola, all’edizione di Amici 21. Nella scorsa edizione del talent, per effetto di un infortunio il giovane registrava un ritiro per poi avere la chance di un rientro, ad Amici 22. E al rinnovato daytime del programma Raimondo Todaro risulta assente, dopo un duro confronto con Mattia, dove l’insegnante taccia l’allievo di averlo tradito, o meglio di avergli mancato di rispetto chiedendo di fare lezione con la nemica giurata, Alessandra Celentano. Nel tentativo di non perdere la collaborazione con il mentore, in un collegamento telefonico con il maestro, quindi, Mattia Zenzola cerca e ottiene il chiarimento con Raimondo Todaro, seppur a fatica.

“Penso che abbia un talento esagerato, se ci sono cose che non vanno bene te le dico -esordisce al confronto l’insegnante, seguito poi dall’allievo che ribadisce a Todaro di voler restare un concorrente di Amici 22 guidato dalla sua ala protettrice – ” non avrei mai pensato di mancarti di rispetto nel chiedere un parere ad un altro insegnante”. Raimondo Todaro chiarisce la sua posizione in merito alla faccenda. Si dichiara affranto per il fatto che Mattia non gli abbia parlato della necessità di avere delle ulteriori lezioni in collaborazione con la Celentano e induce l’allievo a riflettere sulla mancanza di rispetto che gli ha inferto: “non pensi sia una mancanza di rispetto? Se tornassi indietro, lo rifaresti?”. Mattia in tutta onestà ritiene di avere agito in buona fede, cercando un ulteriore punto di vista artistico nella maestra di danza classica, Alessandra Celentano. Raimondo ribadisce la delusione, minacciando lo stop della didattica: “Mi fai cadere le braccia… io sono il tuo allenatore e se pensi così non possiamo andare avanti…”.

Mattia Zenzola chiede a Raimondo Todaro di tenere in piedi la collaborazione: che succede ad Amici 22?

Ma il ballerino latinista non ci sta, il suo intento resta quello di affidarsi alle lezioni di Raimondo Todaro: “te sei il mio insegnante”. “A parole mi segui, ma con i fatti no”, ribatte il mentore. Nel frattempo, Mattia Zenzola deve fare una scelta. Se svolgere o no il compito assegnatogli dalla Celentano, una choreo che la maestra esige a piedi nudi, il requisito che Todaro ritiene peraltro pericoloso per Mattia in previsione del rischio di un nuovo infortunio, ad Amici 22.

"Se fai il compito non farlo scalzo che ti fai male e domani vengo a fare lezione ", conclude, infine, Todaro, riconfermandosi al momento l'insegnante di Mattia.











