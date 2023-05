Amici 22, Mattia Zenzola: “Christian mi ha spezzato..”/ Lo sfogo prima della finale

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si svela in toto: il retroscena che precede la finale

É uno dei candidati favoriti ai sondaggi web indetti sul vincitore alla finale di Amici 22, Mattia Zenzola, che alla seconda esperienza al talent si lascia ora andare ad una confessione intimista. L’occasione della rivelazione é il rinnovato daytime di Amici 22, datato 8 maggio 2023, dove dinanzi ad un rvm realizzato dalla produzione del talent, che racchiude gli highlights del percorso di studio della danza intrapreso in tv, il biondo ballerino di latino si svela a tutto tondo, sviscerando un doloroso retroscena.

L’esperienza televisiva, sotto l’ala protettrice del maestro Raimondo Todaro, partiva per Mattia lo scorso anno, ad Amici 21, dove a pochi passi dalla finale del talent il favorito dal pubblico tra i concorrenti si vedeva costretto a lasciare la celebre scuola per un infortunio. Questo, per poi ricevere la comunicazione della seconda chance di partecipazione all’edizione corrente di Amici 21.

Tutti momenti, tra up & down, di un’esperienza televisiva biennale, per Mattia Zenzola, che emozionano il ballerino, fino alla confidenza a caldo rilasciata tra le mura del talent show: “Posso dire che il pezzetto con Christian Stefanelli mi ha spezzato… -esordisce il latinista, in rimembranza del momento del bollettino medico che preannunciava la sua uscita di scena, condiviso con il fedele e intimo amico ballerino Christian Stefanelli -, il certificato medico come se fosse ieri ..un trauma che mi sono tolto dalla testa”.

Mattia Zenzola é il vincitore del montepremi di Amici 22?

La confessione di Mattia Zenzola, tra i finalisti con Isobel Fetiye Kinnear, Angelina Mango e Wax ammessi alla puntata finale di Amici 22 del 14 maggio, con in palio il montepremi di 150mila euro in gettoni d’oro, poi prosegue: “Se penso a tutto quello e dove sono ora, é totalmente devastante e lo dico per l’ennesima volta..oltre al fatto di meritarselo o no, sono tanto fortunato…é stato bellissimo”, conclude, quindi, visibilmente emozionato Mattia Zenzola, esprimendo tutta la gratitudine nutrita verso il talent show che lo ha rendeva popolare all’edizione di Amici 21, per poi dargli una seconda chance dopo l’infortunio, all’edizione di Amici 22.

