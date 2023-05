Amici 22, Mattia Zenzola conquista la finale dopo il ritiro/ Prossimo al ruolo TV?

Mattia Zenzola, dal ritiro alla rinascita ad Amici 22: il percorso di studio della danza, tra up & down

Mattia Zenzola é uno dei finalisti in corsa di Amici 22 e, intanto, si solleva l’ipotesi che lui possa debuttare, molto presto, in un ruolo inedito in TV. Entrava a far parte del cast dei concorrenti di Amici, lo scorso anno, per l’edizione Amici 21, promosso come allievo da Raimondo Todaro. E a pochi passi dal serale il ballerino di latino pugliese si vedeva poi costretto ad uscire di scena, in seguito ad un infortunio, che avrebbe potuto compromettere per sempre la carriera del latinista.

Fidanzata Mattia Zenzola Amici 22, chi è?/ Dal flirt con Maddalena allo scherzo roman

Mesi difficili, segnati perlopiù dallo sconforto all’idea di non poter concretizzare il sogno della partecipazione al serale di Amici, poi seguivano per il latinista, che a settembre 2022 ottiene la chance del ritorno al talent show per Amici 22. Una seconda opportunità che Mattia si gioca con determinazione e forza di volontà, spinto dal sogno di fare valere il suo talento coltivato nella danza, in TV. Questo, anche oltre il peso delle critiche, che si protraggono fino al passaggio della promozione dal pomeridiano al serale di Amici 22, a suo beneficio. Un percorso tutto in salita, quello che si delinea a prima firma Il sussidiario.net.

Mattia Zenzola "Amici? Pensavo di non farcela"/ "Mio padre aveva paura, mia madre..."

Particolarmente avversa si dimostra la maestra Alessandra Celentano, che in particolare accusa il latinista di non tenere il tempo nei passi e di non sapersi imporre in modo efficace come porteur nel partneraggio previsto, soprattutto nel latino, con la ballerina Benedetta Vari. Ed è proprio la sua partner, eliminata e reintegrata come ballerina professionista, a pugnalarlo alle spalle accusandolo di essere “un bello e basta” e quindi popolare e amato dal pubblico per il bell’aspetto. La polemica sarà sedata con un confronto anche se con strascichi.

Mattia Zenzola, un papabile nuovo ballerino nel corpo di ballo di Amici 22

Nel corso del serale, ben al di là delle critiche, Mattia Zenzola riconferma la stima del mentore ed ex professionista di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro, ma non solo. Conquista il giudizio positivo dei giudici adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, aggiudicandosi l’accesso alla finale di Amici 22 del 14 maggio 2023, che tra gli altri titoli prevede quello di vincitore finale, vincitore del circuito canto e vincitore del circuito ballo.

Amici 22, Alessandra Celentano:"Mattia Zenzola? Questo suo aspetto.."/ Il dietrofront

Che il latinista sia destinato al titolo di vincitore? Il sondaggio web, indetto da Reality House via Instagram, indica proprio Mattia Zenzola come il favorito al titolo di vincitore finale di Amici 22. E, al contempo, ai microfoni di Amici 22 Alessandra Celentano registra un dietrofront su Mattia, dichiarando di apprezzarne il potenziale in quanto talento nel ballo e ballerino di latino.

Insomma, il percorso di studio della danza ad Amici 22 per Mattia Zenzola può dirsi una vera rinascita personale e artistica, come quella del mito della fenice che rinasce dalle ceneri. Voto, a chiusura del percorso intrapreso ad Amici 22? 9. Mattia Zenzola é un papabile neo ballerino professionista, nel corpo di ballo di Amici 23!

© RIPRODUZIONE RISERVATA