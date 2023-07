Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari ancora intimi e complici/ Spunta la data del fidanzamento

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari nascondono un amore?

Mattia Zenzola e Benedetta Vari potrebbero nascondere un amore top secret, o almeno questo é stando all’ipotesi che si solleva sugli ex Amici 22, alla luce di alcuni nuovi e curiosi particolari.

Riattivatosi via Instagram, il vincitore dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, si é lasciato ritrarre in un post che in formato video lo ritrae al fianco della collega ballerina, mentre i due appaiono ancora una volta intimi e complici tra loro. L’occasione, l’ennesima, che i giovani hanno di esibirsi in coppia, dopo essersi conosciuti per la prima volta sul palco di Amici 22, é lo spettacolo tenutosi per la celebrazione del contributo artistico donato alla danza di Carla Fracci -Mon amour. A corredo del post che immortala gli ex Amici 22 stringersi artisticamente per l’evento tenuto a Desenzano del Garda e organizzato da Kledi Kadiu, il ballerino latinista scrive a nome della presunta coppia top secret: “Onorati di aver ballato per te, Carla Fracci”.

Un post che, tra le innumerevoli reaction social, registra i consensi dei rispettivi fandom dei due talenti ballerini nel latino, che per la prima volta si conoscevano in quanto concorrenti nel circuito ballo ad Amici 22, allievi seguiti dall’ala protettrice di Raimondo Todaro.

La fonte insider svela che…

E c’é chi, intanto, scommetterebbe che quella di Mattia Zenzola e Benedetta Vari non sia solo una coppia nel ballo, ma anche nella vita. Un gossip che s’infiamma in queste ore, nel web, complici le immagini dell’evento che li vede protagonisti insieme, per l’étoile nella danza classica, Carla Fracci. Ma non é tutto. Perché, inoltre, ad avvalorare la teoria sollevatasi nel web, su un possibile fidanzamento clandestino in corso tra gli ex Amici 22 é ora anche il pettegolezzo lanciato da Mondo TV 24. Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sarebbero fidanzati in una data certa, nello specifico lo scorso 2 luglio 2023. Una perla di gossip che giunge da parte di uno stretto collaboratore della sedicente coppia latinista. Che la fonte insider dica la verità?

