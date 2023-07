Amici 22: Mattia Zenzola e Benedetta Vari: Christian Stefanelli é un terzo incomodo?/ La verità del triangolo

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari si amano di nascosto? S’infiamma il gossip e…

Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici 22 sono al centro del gossip infuocato che li vedrebbe nascondere un amore top secret, sulla scia della presunta liaison tra il ballerino e Christian Stefanelli di Amici 21. Il vincitore del talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 22, Mattia Zenzola, debuttava in TV prendendo parte come concorrente ballerino ad Amici 21, dove ad un passo dal serale si vedeva poi costretto al ritiro per un triste infortunio, del tutto inaspettato. Il bollettino medico che vedeva il giovane impossibilitato a proseguire il talent show finiva per annichilire anche il compagno di studi nel circuito danza Christian Stefanelli, con il quale il pugliese ha instaurato tra i banchi di scuola un legame indissolubile, proseguito anche oltre lo spazio e il tempo dell’esperienza TV condivisa. E con la re-entry di Mattia al talent, nella fortunata edizione di Amici 22, é esploso il gossip su un possibile triangolo che vedrebbe Christian vestire i panni di “terzo incomodo” tra il biondo latinista e la sexy collega mora. Il pettegolezzo vedrebbe Mattia dividersi tra i due fuochi, l’ex compagno ad Amici 21 e la ballerina con cui il biondo ha avviato un sodalizio personale ed artistico intimo, con tanto di baci scenografici, all’edizione del talent che lo ha consacrato vincitore del montepremi finale. E, a pronunciarsi sul gossip made in Italy é in un’intervista rilasciata a Mondo TV 24 da un’amica intima di famiglia e collega di Mattia Zenzola, la quale conferma che il biondo sia in rapporti con Benedetta e Christian dopo il talent show

La fonte insider si pronuncia sul “triangolo” di Amici

La fonte insider, oltre a dirsi certa che Mattia e Benedetta stiano vivendo un amore top secret, menziona Christian liberandolo dall’etichetta di “terzo incomodo”:

“Ha legato molto con Christian Stefanelli -fa sapere la testimone-, qui non aveva tantissimi amici, non aveva approfondito con nessuno, con lui sono quasi fratelli anche se i giornali hanno edulcorato molto l’amicizia, sono due ragazzi di vent’anni che si vogliono un gran bene, ma finisce lì, ho letto addirittura di ship, di fandom di ragazzine che volevano la coppia, niente di tutto ciò, sono due grandi amici che sono orgogliosi dei successi reciproci e sono contenti quando uno o l’altro trova l’amore”.

E tra le dichiarazioni, la fonte insider quindi ridimensiona il sodalizio tra i due ballerini come un rapporto di amicizia in replica al gossip che vede i due giovani nascondere una liaison d’amore omosessuale.

