Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari fidanzati top secret/ Spunta la verità

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono fidanzati in segreto? La testimonianza

Mattia Zenzola e Benedetta Vari vivono un legame intimo e indissolubile, tra palco e realtà, dopo Amici 22, o almeno questo è stando alla rivelazione di una fonte insider. I due giovani talenti si scoprivano allievi nello stesso team di concorrenti e protetti dell’insegnante Raimondo Todaro, all’edizione di Amici 22 del talent show condotto da Maria De Filippi sulle reti TV e streaming Mediaset.

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari ancora intimi e complici/ Spunta la data del fidanzamento

E, intanto, sul conto dei latinisti uscenti di Amici 22, che potrebbero essere promossi all’upgrade di ballerini professionisti nel corpo di ballo di Amici 23 in partenza a settembre 2023, un insider alimenta il gossip di una sospetta lovestory top secret tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. Si tratta di una donna che, raggiunta ai microfoni in Puglia dall’entourage di Mondo tv 24, avvalora il gossip infuocato, non lesinando dichiarazioni sulla sfera intima dei due latinisti. La testimone intervistata é un’amica di vecchia data di famiglia nonché collega ballerina e partner di ballo di Mattia Zenzola, che avrebbe a quanto pare conosciuto Benedetta, recentemente.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono fidanzati?/ Una domanda mette in imbarazzo l'ex Amici

La premessa della testimone, nell’intervento rilasciato sulla scia del pettegolezzo che aleggia sui due ex Amici 22, in particolare pone le fondamenta su un sentimento nobile che vede Mattia palesarsi molto intimo e complice con Benedetta: “Non so quale rapporto possa esserci tra i due, so per certo però che Mattia è molto schivo, molto proiettato verso gli obiettivi, tante ragazze prima del talent lo corteggiavano, ma lui è uscito soltanto con colei che dopo sarebbe diventata la sua fidanzata, se il sentimento non era corrisposto non ha mai illuso nessuna, è sempre stato corretto e discreto, non rispondeva neanche ai whatsapp con i complimenti. E’ evidente conoscendolo che Benedetta non gli sia indifferente, me ne sono accorta quando ha vinto, la ha chiamata, la ha cercata…”. E l’intervento prosegue sibillino: “…ma non era semplice riconoscenza per una partner di pista, mi sono girata verso chi era accanto a me e mi sono messa a ridere, certe sue espressioni per me valgono più di tante parole”.

Amici 22: Mattia Zenzola e Benedetta Vari beccati insieme/ L'indizio che conferma l'amore segreto

Benedetta Vari e Mattia Zenzola, inseparabili dopo Amici 22: parla la fonte insider

Ma non é tutto.

Nell’intervista made in Puglia, poi, la fonte insider sui due latinisti di Amici 22 non troppo velatamente riporta la data sensazione che Benedetta Vari e Mattia Zenzola siano una coppia di fidanzati, all’insaputa dell’occhio pubblico: ” Si è scelta un bel personaggio (ride, alludendo a Benedetta, NDR-), la ho conosciuta qualche settimana fa è molto paziente, molto matura per la sua età, molto concreta. Si vogliono molto bene, mi sbilancio e dico che sono una bella coppia, tante cose mi fanno pensare che stiano insieme”.

Intanto, inoltre, Can Yaman si prepara per il ritorno TV, come protagonista di Viola come il mare 2…











© RIPRODUZIONE RISERVATA