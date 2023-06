Amici 22: Mattia Zenzola e Benedetta Vari inseparabili/ Spunta l’incontro al mare e..

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Benedetta Vari inseparabili: la story sibillina riaccende il gossip di una lovestory top secret

Reduce dalla vittoria di Amici 22, Mattia Zenzola torna protagonista del gossip made in Italy che li vede con Benedetta Vari braccati da tempo, per una loro presunta lovestory top-secret. I due ballerini latinisti, entrambi promossi alla scuola delle arti ballo e canto di Maria De Filippi, dall’insegnante di latino Raimondo Todaro, si conoscevano per la prima volta ad Amici 22 come concorrenti, per poi avviare un intenso sodalizio personale e artistico all’eliminazione della ballerina dalla gara con il contratto di lavoro nel ruolo di professionista nel corpo di ballo e partner fissa del latinista. Questo, su espressa volontà di Todaro e con il beneplacito della produzione, inclusa la conduttrice del talent show, Maria De Filippi.

Con il sodalizio TV tra i due ballerini, che ha intrattenuto la fase serale di Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno dato vita al gossip su una sospetta lovestory clandestina tra loro, complici la loro costante vicinanza e i baci sulle labbra scenografici sul palco, registratisi al talent show, che tra up and down e con tanto di crisi della coppia TV si é protratta fino alla puntata finale che ha decretato Mattia Zenzola vincitore.

Mattia Zenzola, in riva al mare con Benedetta Vari

E, intanto, tra le Instagram story del latinista l’immagine di quella che si direbbe una pausa dagli impegni di lavoro estivi per una vacanza al mare riaccende le speranze dei fan dei due latinisti su una lovestory in corso tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari.

La curiosa foto che Mattia Zenzola condivide tra le Instagram stories mostra il giovane mentre si lascia ritrarre con Benedetta Vari e i due sono in riva al mare, bella regione d’origine di lui, la Puglia. Che sia lo scatto dell’imminente ufficializzazione di una lovestory degli Amici 22, tanto auspicata dai fan dei ballerini latinisti? Chissà. Nel frattempo, intanto, l’altro ex Amici Valerio Scanu si prepara per il matrimonio rainbow con il fidanzato.

#Amici22: #MattiaZenzola e #BenedettaVari, fidanzati top secret? La coppia di ballo latino si ricongiunge al mare, spunta l'Instagram story pic.twitter.com/D9q7G9bepA — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) June 30, 2023













