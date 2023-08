Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari ufficialmente fidanzati?/ Inseparabili anche allo Stadio…

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Benedetta Vari si rivedono: che succede tra i ballerini?

Mattia Zenzola e Benedetta Vari sarebbero ufficialmente fidanzati, o almeno questa é la supposizione dell’occhio pubblico alla visione dell’apparizione di coppia degli ex Amici 22. I giovani protagonisti dell’ultima edizione di Amici, Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari, si lasciano immortalare mentre sono insieme, l’uno al fianco all’altra mentre i due si trovano ad assistere al primo match della nuova stagione di Calcio serie B, disputatosi allo Stadio San Nicola di Bari: Bari vs Palermo.

Il ballerino pugliese e la ballerina laziale, quindi, si ritrovano insieme ancora una volta, ben al di là del chiacchiericcio mediatico dei detrattori. Quello che taccia gli ex Amici di fingere un sodalizio artistico e personale, al mero fine di accalappiarsi visibilità mediatica per consensi, seguito social, collaborazioni lavorative e business personali. Mattia Zenzola e Benedetta Vari trovano sempre più spesso tempo e occasione di trascorrere insieme dei momenti nel quotidiano di tutti i giorni, anche dopo il talent show di Amici 22, che li ha visti segnare il debutto TV in un percorso di studio della danza, al cospetto dell’occhio pubblico.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari complici nella vita reale e social

A rendere testimonianza della presenza del duo allo Stadio di Bari é un post condiviso tra le Instagram stories dal ballerino, uno scatto che immortala i due latinisti mentre si stringono alla visione del match di Calcio serie B, e che la ballerina, poi, ricondivide in un repost tra le sue storie.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari, tuttavia, non hanno ad oggi ufficializzato la sospetta lovestory che potrebbero vivere in forma top secret, e non é azzardata l’ipotesi che la laziale e il pugliese stiano dandosi del tempo per approfondire una conoscenza intima che non sia necessariamente un fidanzamento affrettato.

“Lei è una persona che comunque c’è per me -fa sapere in una recente intervista ripresa da Novella 2000, il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola parlando della laziale collega Benedetta Vari-, questa cosa mi piace tanto e ovviamente viceversa. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo”. E le dichiarazioni proseguono: “Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto. Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni”.

