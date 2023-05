Amici 22, Mattia Zenzola é il vincitore di ballo/ Il premio e il contratto

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vince il circuito ballo: che succede alla finale del talent show?

Mattia Zenzola conquista un posto alla finalissima di Amici 22, nel mezzo della sfida finale del talent show. Il ballerino latinista e allievo di Raimondo Todaro si aggiudica la vittoria della prima manche di sfida, alla puntata finale del talent che all’edizione Amici 21 lo vedeva costretto al ritiro per un infortunio.

Quella che vede il giovane dagli occhi di ghiaccio contendersi un posto alla finalissima, schierato contro la diretta competitor nel circuito danza al talent con in palio il montepremi del valore di 150mila euro.

Ma prima della decretazione del vincitore della manche di ballo, per Mattia giungono due proposte di contratto lavorativo. Roberto Bolle invita il latinista allo spettacolo On Dance, previsto a Piazza Duomo, in quel di Milano. E non é tutto. Perché, poi, al latinista giunge la proposta di lavoro per una collaborazione con la dance Company di fama internazionale, Burn the floor “Be brave, No boundaries”. La reaction di Mattia? Zenzola esplode in lacrime di gioia: “per me vedere queste cose é strano “, ammette palesandosi stupito e grato al talent show, Mattia, incalzato sui traguardi raggiunti alla finale di Amici 22.

E le sorprese per il preannunciato vincitore finale di Amici 22, come é indicato ai risultati del sondaggio web indetto da Reality house, non finiscono qui. Mattia Zenzola vince la sfida contro Isobel e vola in finalissima. Il premio per il vincitore del circuito ballo é del valore di 50mila euro in gettoni d’oro.

Mattia Zenzola é il vincitore finale, per il sondaggio Reality House

Un successo importante per l’allievo latinista di Raimondo Todaro. Il che si registra pubblicamente in TV, dopo l’infortunio che vedeva il giovane costretto al ritiro dalla competizione dei talenti ad Amici 21 di Maria De Filippi. Che Mattia Zenzola possa decretarsi anche il vincitore finale di Amici 22 é scommesso dai più alle preferenze degli utenti espresse al sondaggio indetto via Instagram, da Reality house, sul titolo del vincitore finale ad Amici 22.

