Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena si lasciano?/ La paura del ballerino

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola rischia l’eliminazione?

Mattia Zenzola é destinato all’eliminazione e a separarsi da Maddalena Svevi, ad Amici 22 di Maria De Filippi? Questo é l’interrogativo generale dal momento che per il ballerino latinista arriva una comunicazione sulle sorti che lo attendono, dopo essere stato indicato come uno dei responsabili della questione pulizie sollevatasi ad Amici 22. Mattia, quindi, rischierebbe l’eliminazione dal talent insieme agli altri “nominati” della classe e, intanto, si trova in sala relax con gli altri allievi che come lui sono stati allontanati dalla casetta dei talenti.

Amici 22, Mattia fa le valigie, eliminato?/ "Non capisco che male faccio al gruppo.."

“A prescindere da quale sia il provvedimento, per me stare a dormire in sala relax é tosta”, dichiara Mattia Zenzola ai compagni nominati, dicendosi provato per la scelta del provvedimento in arrivo maturata dell’insegnante Raimondo Todaro, secondo l’esempio di Rudy Zerbi- cosa ho fatto io meno di Wax?”. Tra i nominati si ammette però che a contribuire di più, ai turni di pulizie, siano Cricca, Megan Ria, Rita Danza -“che si sveglia per pulire…”-, Federica Andreani e Ludovica Marchese. E all’idea di uscire dalla scuola, Mattia Zenzola si lascia andare allo sfogo con Tommy Dali: “Sentivo che stavo compromettendo il mio percorso. É sempre stato un sogno essere qui. Sono scoppiato in puntata (allude al pianto avuto nella puntata domenicale del 27 novembre 2022). Ma non é tutto.

Amici 22: Mattia Zenzola, Raimondo Todaro furioso: "Non sei salvabile"/ Eliminato?

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi sono destinati a lasciarsi?

Perché quando Tommy Dali lo incalza sui motivi legati al suo visibile stato di malessere, Mattia menziona Maddalena Svevi, quasi come ad ammettere di temere una rottura annunciata con la ballerina, vista la sua messa a rischio eliminazione al talent show. Che Mattia Zenzola e Maddalena Svevi siano già in crisi?

Nel frattempo, in lontananza dai nominati, Cricca finisce in preda ad un durissimo sfogo e alle lacrime, nel daytime di Amici 22 datato 30 novembre 2022. Il motivo? Il cantante si sente responsabile dell’allontanamento dei nominati dalla classe…

Amici 2022, Rudy Zerbi propone l'eliminazione/ Chi sono i 6 eliminati? É scontro!

Nuove comunicazioni per Aaron, Mattia, Piccolo G e Tommy Dali, i dubbi del maestro Emanuel Lo su Ludovica e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici22, guardate QUI ⤵ https://t.co/rNR3xmTRYy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 30, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA