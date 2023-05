Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi: é ritorno di fiamma?/ Spunta un curioso indizio

Amici 22 di Maria De Filippi: Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si rivedono dopo l’uscita dal talent show

Possono dirsi la coppia più discussa tra quelle nate tra i banchi di Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, che intanto riaccendono la speranza nei fan rispetto ad un loro possibile ritorno di fiamma.

I due biondi volti TV esordivano nel ruolo di concorrenti ballerini all’edizione Amici 22 di Amici di Maria De Filippi, dove Mattia ha trionfato consacrandosi come il vincitore del circuito ballo e vincitore assoluto del montepremi finale del talent, battendo la vincitrice del circuito canto Angelina Mango alla puntata finale del serale. Maddalena Svevi, invece, registrava la sua uscita di scena in fase di semifinale, con l’eliminazione decretata dai giudici adibiti alle votazioni del serale, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. E non solo con i loro percorsi di studio della danza hanno appassionato i fan di Amici. Mattia e Maddalena hanno fatto breccia nei cuori dell’occhio pubblico anche con la loro lovestory nata e poi finita, per il volere della Svevi, tra le mura della scuola più amata d’Italia. Ad un certo punto della frequentazione intima, la ballerina si confrontava con il ballerino per metterlo al corrente della sua scelta personale. Quella di dare priorità allo studio della danza, decidendo così di troncare la lovestory.

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi di nuovo insieme: il video su TikTok

Ma un curioso particolare, intanto, desta nei fan del duo di ballerini attivi via social, il sospetto che dopo la rottura tra i due biondi, Mattia e Maddalena siano tornati a frequentarsi dopo la fine del talent show che li ha resi celebri. Il profilo TikTok di Mattia Zenzola condivide in queste ore un nuovo video che immortala il ballerino latinista insieme ad Aaron Cenere, Isobel Fetiye Kinnear, Wax, Aaron Cenere e -curiosamente- l’ex fidanzata storica Maddalena Svevi.

Una mini reunion, tra concorrenti uscenti di Amici 22, che fa incetta di interazioni social di consenso tra gli utenti attivi sul social cinese: oltre 99mila sono i soli like che mette a segno il nuovo video di Mattia & Amici! E tra gli annessi commenti, c’é chi é pronto a scommettere che, complice la reunion post-talent tra ex Amici, Mattia e Maddalena siano tornati a frequentarsi in intimità e che tra i due possa presto ufficializzarsi il ritorno di fiamma tanto atteso dai rispettivi fandom.

