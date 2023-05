Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi: é rottura?/ Il gesto che non sfugge

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia e Maddalena troncano ogni contatto

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi hanno chiudono ogni rapporto ad Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo, alla luce della rottura registratasi in tv tra gli storici ex, che avviavano la loro ormai popolare lovestory per poi chiuderla, ad Amici e per il volere della ballerina, che sceglieva di dare priorità agli studi della danza rispetto all’amore intrecciato con il compagno di studio della danza. Ma non solo. Perché ad alimentare il fuoco della curiosità generale che si propaga tra i telespettatori del talent, specialmente tra gli utenti attivi sui social media, é un particolare che non sfugge nella puntata della semifinale di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 6 maggio 2023. Si tratta dello sguardo di Mattia mai rivolto alla ballerina Maddalena e sua ormai ex fidanzata, nella performance in cui lei si esibisce sulle note di Un briciolo di allegria. Il nuovo singolo in duetto e che parla dell’amore nell’accezione più romantica del termine, che Mina ha inciso e pubblicato insieme a Blanco.

Cristiano Malgioglio "innamorato" di Mattia Zenzola/ "Ha un erotismo pazzesco"

Il gesto che non sfugge alla semifinale di Amici 22

Così come emerge in uno video della semifinale di Amici 22 virali del momento, su TikTok, Mattia guarda verso un punto fisso nel vuoto, con lo sguardo rivolto per diversi secondi a terra, nel mezzo delle prove di ballo che lo vedono contendersi con la sua ex fidanzata Maddalena un posto alla finale di Amici 22. Il che accade mentre Maddalena Svevi, così come sottoscriviamo nella pagella a prima firma di Il sussidiario.net della semifinale, registra il suo best Moment tra gli highlights della semifinale di Amici 22. Ma che succede tra i due storici ex del talent show di Canale 5? In un recente confronto a due, al talent show, Mattia svelava all’ex amata di tentare invano da tempo ad instaurare un rapporto d’amicizia con lei, e Maddalena chiariva dal suo canto di non riuscire più ad essere se stessa nella convivenza con il latinista. Questo, complice il sospetto maturato che lui sia trattenuto in presenza di microfoni e telecamere, al talent show. Che l’eliminata Maddalena e il secondo finalista Mattia abbiano chiuso ogni tipo di contatto, tra loro? Staremo a vedere quale destino attende i due ballerini.

LEGGI ANCHE:

Amici 2023, Mattia Zenzola é il vincitore finale?/ Ecco chi lo promuoveRaimondo Todaro incoraggia Mattia Zenzola/ "Vorrei dargli gli occhi miei per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA