Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si lasciano?/ “Magari, ho sbagliato”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi lontani: lei cerca il confronto con il ballerino

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e, intanto, la coppia Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si palesa prossima a scoppiare, o quasi. Così come emerge dal contenuto di un filmato trapelato dal daytime del talent e digital-only, cioé disponibile per i telespettatori sul sito di streaming Wittytv, Maddalena incalza Mattia sull’allontanamento inaspettato che il ballerino ha avuto nei suoi riguardi, dopo il bacio che ha dato vita alla loro storia d’amore nella celebre scuola. “Sono incazzata”, sbotta Maddalena Svevi, esordendo in un acceso confronto con Mattia Zenzola e mettendo così a rischio la loro lovestory. Il riferimento dello sfogo di cui é protagonista la ballerina é al peso di una certa lontananza di Mattia che lei sente negli ultimi giorni, nel loro rapporto a due, nonostante loro possano condividere lo stesso tetto della scuola più amata dagli italiani, a distanza ravvicinata tra loro.

In replica allo sfogo della ballerina, quindi, Mattia Zenzola non lesina una risposta, dando libero sfogo alle paure maturate rispetto al loro legame, che gli sembra già complicato sul nascere: “Okay. Non so come spiegare. Io non voglio stare con una persona che magari non vuole stare veramente con me. Che magari è presa da una situazione o dal fatto che siamo qui. Questo pensiero mi è venuto, da atteggiamenti”. Insomma, stando alla versione di Mattia, quindi, Maddalena non riuscirebbe a dare al ballerino delle certezze in amore, tanto che lui comincerebbe a sospettare che il loro sia un legame dettato dalle mere circostanze di un contesto televisivo, e quindi dalla presunta voglia della ballerina di accaparrarsi visibilità e consensi del pubblico strumentalizzando la lovestory.

La ballerina, intanto, si dichiara ferita nei sentimenti dalle dichiarazioni del collega e compagno di studio ad Amici 22. “Un minimo credo mi conosci, dopo che viviamo insieme da un mese e mezzo -esordisce quindi la bionda fiamma del latinista e pupillo di Raimondo Todaro-. Sai che sono la persona più sincera del mondo, sai il discorso che ti ho fatto, che sono qui per ballare e non voglio

distrazioni. Ma appunto per questo, se io sento un qualcosa e lo sentiamo tutti e

due, significa che c’è qualcosa no? Non ho voglia di pensare che tu possa sostenere queste cose qua, perché non è

così”. E sentendosi messo con le spalle al muro, quindi, Mattia Zenzola spiega la sua posizione: “Lo penso perché mi piace stare con te.” .

Maddalena Svevi é pronta a ricucire i rapporti con Mattia Zenzola? Lui fa dietrofront ad Amici 22

Che Maddalena Svevi sia disposta a comprendere la défaillance di Mattia Zenzola nella loro lovestory? Dal suo canto, la ballerina modern e pupilla di Emanuel Lo ad Amici 22 si direbbe comprensiva con il ballerino, ma a determinate condizioni: “Quindi è stato per elaborare questo pensiero che sei stato lontano da me? Se non parli parli questa cosa succederà trecentomila volte. Tu devi parlare, devi dirmi quello che senti, quello che ti dà fastidio. Quello che ti piace. Devi parlare, non parli mai. Non so niente di te, non ti conosco. Non ti posso dire… quando mi chiedono ‘ma ti piace veramente?’, io rispondo sì. Così. A primo impatto, quando siamo insieme”. E ancora: “E sulle poche cose che so di te, sì. Non so però dire realmente se penso che ci può essere

qualcosa tra di noi, se non ti conosco. Per

questo ti dico vorrei che tu parlassi ogni

tanto. Due paroline. Mamma mia, se ti

ammazzerei…”.

A chiudere il confronto, in quello che sarebbe un suo tentativo di arginare la crisi d’amore con la ballerina é, infine, Mattia Zenzola: “Pensala al contrario, se mi è venuta in mente questa cosa è perché ci tengo a te”, le dice lui. Quindi, arriva il dietrofront del ballerino sui dubbi maturati ai danni di Maddalena Svevi: ” Magari ho sbagliato a pensarlo”. Questo, poco prima di un abbraccio e un tenero bacio tra i due.

Staremo, quindi, a vedere se Mattia Zenzola e Maddalena Svevi intendano proseguire o interrompere la loro lovestory, nel mezzo dell’accesa competizione dei talenti ammessi al talent…

