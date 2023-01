Amici 22, Mattia Zenzola eliminato?/ Celentano gli vieta il rosario della nonna e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola in crisi: la lezione di danza con Alessandra Celentano

L’appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi prosegue con il rinnovato daytime pomeridiano datato 10 gennaio 2023 su Canale 5, che vede Mattia Zenzola a rischio per via delle sue insicurezze. Al rinnovato appuntamento TV del talent di Canale 5, l’allievo, visibilmente in preda a quella che si definirebbe la sua nuova crisi artistica in corso, chiama in sala studio l’insegnante e diretta rivale del suo insegnante che lo ha promosso nella scuola, Raimondo Todaro. Si tratta di Alessandra Celentano. Il motivo del confronto cercato dal ballerino con l’insegnante avversa? Mattia Zenzola chiede alla maestra di impartirgli lezioni artistiche in fatto di style nel look, stile nella tecnica di danza e pillole di tecnica nel ballo, ammettendo peraltro di non essersi mai piaciuto dal punto di vista fisico.

“Volevo incontrarla per capire cosa posso fare per rivedermi… Per sapere cosa va e cosa non va”, incalza quindi l’insegnante competitor Mattia, a grande sorpresa dei telespettatori. Tra le reazioni social al confronto, si evince che desterebbe curiosità generale che un allievo di Raimondo Todaro si spinga a chiedere consigli alla nemica giurata di quest’ultimo, come una sorta di tradimento al proprio mentore. E non può dirsi la prima volta che ciò accadrebbe, dal momento che anche Samuele Antinelli ha chiesto aiuto alla Celentano per delle lezioni extra di danza, oltre a quelle sostenute con Todaro. “Io e Umberto Gaudino (allude al ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici 22) ti diciamo una serie di cosa -replica quindi Alessandra Celentano a Mattia-, e tu hai una capoccia… Sei tutto troppo..

gli anelli, la collana…”. Insomma, a detta della maestra Mattia Zenzola é “too much”, e per la serie “less is more”, ovvero il detto tradotto dall’inglese “meno é meglio”, l’allievo di latino farebbe meglio a spogliarsi delle sue “armature”, che rappresentano le insicurezze, per apparire al meglio.

Mattia Zenzola tra i prossimi eliminati di Amici 22?

A cominciare dai pantaloni quasi sempre larghi per il fisico non androgeno o appariscenti per rimarcare lo stile di latinista, passando per il rosario della nonna, tra gli accessori a cui lui non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo. “Non é una cattiveria” rimarca la Celentano, poi, quando Mattia Zenzola in tutta onestà si rifiuta al pensiero di liberarsi del rosario della nonna, “ma é una lezione anche questa”. Per la Celentano, Amici 22 é anche una occasione di crescita personale e non solo un perfezionamento artistico e Mattia é ora chiamato ad abbattere le sue insicurezze , come il timore di non essere abbastanza o di non riuscire ad onorare il ricordo della nonna senza avere indosso il rosario tanto amato.

Le insicurezze sono fondate, nel caso di Mattia Zenzoli. Anche perché, nel mezzo del confronto in cui lei lo esorta a indossare dei jeans semplici e stretti prima di farlo esibire per emulazione su dimostrazione di Umberto Gaudino -a suon di “bisogna soffrire per apparire belli”, lo stesso allievo ammette di non piacersi: “Provo difficoltà ad apprezzarmi per quello che sono esteticamente… non mi sono mai piaciuto, anche quando mi vedo in TV”.La maestra é spiazzata all’ascolto della rivelazione: “Ma é un problema… sei un bel ragazzo”.

E non si fa azzardata, quindi, l’ipotesi che il latinista possa rischiare di confermarsi tra i nuovi eliminati al talent, per via delle sue insicurezze. Intanto, la maestra completa la lezione a Mattia con una dimostrazione coreografica della autostima del professionista Umberto Gaudino: “Un’esplosione di gioia!”. Riuscirà Mattia Zenzola ad abbattere il muro dell’insicurezza?

Mattia confida alcune sue insicurezze alla maestra Celentano… #Amici22 pic.twitter.com/b04roEfHND — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 10, 2023













