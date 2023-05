Amici 22, Mattia Zenzola: “In fondo é innamorato di Maddalena..”/ Parla la madre

Amici 22, la madre di Mattia Zenzola rompe il silenzio su Maddalena Svevi

Maddalena Svevi é insieme ad Aaron Cenere una dei due eliminati ad un passo dalla finale di Amici 22 e, intanto, torna al centro del gossip, per via di Mattia Zenzola o meglio per un intervento della madre del latinista.

La prima, ballerina di danza modern, e Mattia, ballerino di latino in corsa in quanto concorrente promosso alla finale di Amici 22, appassionano da tempo i telespettatori per la lovestory che avviavano diversi mesi fa in TV, poi chiusa per il volere della giovane, che dava priorità agli studi della danza rispetto alla sfera affettiva dell’amore tra le mura della scuola di Maria Ded Filippi. E, intanto, ci sono degli importanti risvolti relativamente ai rapporti intercorrenti tra i due ballerini, conosciutisi ad Amici 22. Si tratta dell’intervento concesso a Di più magazine, in cui la donna che ha messo al mondo il latinista biondo e dagli occhi di ghiaccio sceglie di rompere il silenzio sulla rottura tra i due ballerini del talent show di Maria De Filippi, definendo il giovane “ancora innamorato” di Maddy.

“Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena” – emerge tra le dichiarazioni della donna rilasciate alla fonte dell’intervento, testualmente ripreso da Biccy –. Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento”. E tra le dichiarazioni in esclusiva assoluta, la madre del latinista sembrerebbe inoltre destinare un affondo a distanza all’ormai ex di Mattia Zenzola, Maddalena Svevi: “Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così”.

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi prossimi al ritorno di fiamma?

E il riferimento non sarebbe solo alla scelta della rottura tra i due, avvenuta ad Amici 22 per il volere di Maddalena, di dare priorità alla danza rispetto agli affari di cuore, ma anche alla critica che sarebbe stato inferta alle spalle ai danni della star latin, nella scuola di Amici 22: “Quando ho sentito che lo definivano tamarro, mi sono messa a ridere. Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato, galante. È vero: parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e, soprattutto, non cerca mai di farti la guerra”, fa sapere l’intervistata, stizzita.

Che possa mai esserci un ritorno di fiamma, o comunque, un ricongiungimento tra gli ex storici? “Maddalena? – conclude, la madre di Mattia Zenzola di Amici 22-. Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto, affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”.











