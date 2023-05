Amici 22, Mattia Zenzola: “Lo hanno rinnegato perché figlio mio..”/ La verità

Amici 22 di Maria De Filippi: spunta il triste passato del concorrente finalista, Mattia Zenzola

Mentre si avvicina la puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola diventa protagonista del gossip made in Italy, complice un’intervista rivelatrice della madre. Si tratta dell’intervista che la donna rilascia tra le pagine di Di Più magazine, occasione in cui oltre a rompere il silenzio su Maddalena Svevi, ormai ex fiamma di Mattia ad Amici, l’intervistata parla anche del difficile passato del figlio ballerino.

Come é ormai risaputo Mattia Zenzola é il secondo finalista di Amici 22, dopo la prima finalista Isobel Fetiye Kinnear, e prima della terza finalista Angelina Mango e il quarto finalista Wax, e i 4 concorrenti sono attesi alla puntata finale di Amici 22 con un palio il montepremi tra gli altri riconoscimenti di merito al talento. E, intanto, tra i finalisti in corsa Mattia si aggiudica il titolo di “re della cronaca rosa”, con l’intervista rivelatrice della madre. Un intervento che fa luce sul dramma della solitudine che avrebbe sofferto Mattia, in passato, proprio in quanto figlio dell’intervistata.

“Grazie ad Amici ha sconfitto anche una sorta di solitudine che ha un po’ caratterizzato la sua infanzia – fa sapere esordendo tra le righe della confidenza intimista, la madre del ballerino finalista di Amici 22-. Mio marito Francesco Paolo e io ci siamo conosciuti e innamorati negli anni Novanta”.

La verità della madre di Mattia Zenzola

La lovestory che dava alla luce Mattia viene così snocciolata:” All’epoca eravamo entrambi sposati. Lui aveva già due figli, io uno… Ma il nostro amore è stato più forte di tutto e abbiamo divorziato dai nostri ex. Mattia è nato dieci anni dopo l’inizio della nostra relazione”. “Malgrado fosse già passato tanto tempo -prosegue, poi, la triste rivelazione sul biondo finalista di Amici 22-, per lui non è stato facile farsi accettare perché dalla parte di mio marito, né i nonni paterni né i fratelli, i figli di mio marito, hanno mai voluto saperne di lui. Lo hanno rinnegato perché figlio mio, della seconda donna. Adesso lui è adulto e con i fratelli un po’ di rapporto ce l’ha. Ma sono tante le cose che gli sono mancate…”.

