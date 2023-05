Amici 22, Mattia Zenzola: “Mi hai cambiato la vita..”/ La dedica a Maria De Filippi

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é il vincitore del circuito ballo e vincitore finale: le reaction

Mattia Zenzola, alla sua seconda chance dopo il ritiro da Amici 21, vince il circuito ballo e il montepremi finale di Amici 22, un trionfo che il latinista dedica anche a Maria De Filippi. L’occasione della rinascita personale e artistica del ballerino allievo di Raimondo Todaro, dopo l’infortunio che lo costringeva al ritiro ad Amici 21, é la puntata finale di Amici 22, datata 14 maggio 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Appuntamento tanto atteso dai fan del latinista attivi via social, che vede Mattia battere la competitor ballerina Isobel Fetiye Kinnear, alla prima manche che lo decreta vincitore del circuito ballo. Ma non solo.

Il latinista, a cui giungono due proposte di lavoro post-talent show, vince anche il montepremi finale del talent, battendo Angelina Mango al termine della sfida nella finalissima. Complice il forte sostegno del pubblico al televoto adibito al sistema di votazione, che esonera i giudici e ospiti in studio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi all’ultimo appuntamento del serale, Mattia ottiene il premio di categoria del valore di 50mila euro come vincitore di ballo e il montepremi di 150mila euro come vincitore finale oltre al premio Marlú, del valore di 7mila euro. Quest’ultimo conferimento é destinato ad ognuno dei talenti uscenti dal talent show di Maria De Filippi.

La reaction del latinista alla serata trionfale, che commuove Mattia fino alle lacrime e commuove i telespettatori attivi via social, alimenta le emozioni generali al cardiopalmo tra le dichiarazioni di gratitudine nutrita da parte di Mattia verso il talent show e la sua ideatrice e conduttrice TV, Maria De Filippi.

“Non sono mai stato così felice dico davvero. Non posso non dire delle cose, altrimenti non andrei via contento. Volevo ringraziare tanto tutte le persone che lavorano qui dietro e sono una marea. E volevo ringraziare Benedetta che mi è stata accanto in questo serale. Poi volevo ringraziare tutti i professionisti, Umberto Gaudino e Francesca Tocca e anche gli altri -esordisce nel suo intervento dei ringraziamenti, Mattia Zenzola-. Poi grazie ai miei coach, al mio professore Raimondo Todaro, i giurati. Un grazie a tutti coloro che hanno permesso questo”. I ringraziamenti del latinista, poi, proseguono, senza risparmiare la regina di ascolti TV di casa Mediaset e i fan: “Grazie a loro ho alzato questa coppa. Grazie a tutti per il sostegno. E anche grazie a te Maria. Tu mi hai cambiato la vita. Sono venuto qui che avevo 17 anni, non stavo passando un bel periodo e mi avete fatto rivivere e sentire a casa e mi avete sopportato. Quindi per tutti questi motivi voglio dirti grazie davvero. Adesso vorrei tanto abbracciati”.

